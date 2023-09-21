ما سيحدث سوف يكون جنوني ..الأردن تنتظر اسوء ساعات واعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس..اسوء مما حدث في ليبيا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم السبت حول معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة. وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، في حين ستكون حارة في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع احتمالية انشطارها في بعض الأحيان. أما في فترة الليل، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما يوم الأحد نهارًا، فمن المتوقع حدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وستكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، في حين ستكون حارة في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع احتمالية انشطارها على فترات. أما في فترة الليل، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.