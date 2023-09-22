انت الان تتابع خبر مفاجاة ملكية غير متوقعة تهز العالم الاسلامي.. انكشاف الديانة الحقيقية للأمير رجوة ال سيف والتي اخفتها عن زوجها الامير حسين.. (صدمة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - رجوة ال سيف السيرة الذاتية تتضمن معلومات حول المستقبلية ملكة الأردن رجوة ال سيف، وتشمل ما يلي:
الاسم الكامل: رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.
اسم الأب: خالد بن مساعد ال السيف.
اسم الأم: عزة بنت نايف السديري.
تاريخ الولادة: 28 أبريل/ نيسان 1994.
مكان الولادة: الرياض، السعودية.
الحالة الاجتماعية: متزوجة.
زوج رجوة ال سيف هو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني.
التعليم: حاصلة على شهادة الهندسة المعمارية من جامعة سيراكيوز.
عدد الإخوة: 3.
إخوة رجوة ال سيف: فيصل ونايف ودانا.
القبيلة: سبيع.
الجنسية: سعودية.
عمر رجوة آل سيف: 29 عامًا.
الديانة: مسلمة.
اللغة: العربية.