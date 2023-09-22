انت الان تتابع خبر مفاجاة ملكية غير متوقعة تهز العالم الاسلامي.. انكشاف الديانة الحقيقية للأمير رجوة ال سيف والتي اخفتها عن زوجها الامير حسين.. (صدمة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رجوة ال سيف السيرة الذاتية تتضمن معلومات حول المستقبلية ملكة الأردن رجوة ال سيف، وتشمل ما يلي:

الاسم الكامل: رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

اسم الأب: خالد بن مساعد ال السيف.

اسم الأم: عزة بنت نايف السديري.



تاريخ الولادة: 28 أبريل/ نيسان 1994.

مكان الولادة: الرياض، السعودية.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.



زوج رجوة ال سيف هو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني.

التعليم: حاصلة على شهادة الهندسة المعمارية من جامعة سيراكيوز.



عدد الإخوة: 3.

إخوة رجوة ال سيف: فيصل ونايف ودانا.

القبيلة: سبيع.

الجنسية: سعودية.



عمر رجوة آل سيف: 29 عامًا.

الديانة: مسلمة.

اللغة: العربية.