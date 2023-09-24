مراهقة سعودية تشعل غضب المملكة بعد ما قامت بتصرف صادم وجنوني جعلهم يطالبون بالقبض عليها؟!

الرياض - محمد الاطلسي - وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيادة فتاة مراهقه قيل إنها سعودية لسيارتها بسرعة جنونية تجاوزت الـ200 كم في الساعة، وهو ما يعتبر مخالفاً حسب قانون المرور السعودي

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد بدت الفتاة وهي تقود السيارة على أنغام أغنية أجنبية، وتضغط بقوة على دواسة الوقود، متجاوزة السيارات الأخرى التي كانت تسير بجانبها على نفس الطريق بطريقة جنونية ومخالفة للقانون.

وظهرت عليها علامات عدم السيطرة على السيارة التي كانت تتمايل من اليمين إلى الشمال قبل أن تدخل أحد الأنفاق، وأظهر مقطع الفيديو المخالفة التي تمّ تسجيلها عليها لتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50 كم في الساعة.

ولم يمرّ الوقت طويلاً، حتى واجهت الفتاة ردّاً إلكترونياً من الإدارة العامة للمرور السعودية بخصوص قيادتها المتهورة، حيث تمّ إصدار مخالفة بحقها بسبب تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50 كم/س.

وتم فرض غرامة مالية عليها بلغت قيمتها 1200 ريال، عليها دفعها عبر منصة “إيفاء”.

وبحسب بيانات المخالفة التي نشرت على “منصة إيفاء”، فقد تمّ تسجيلها الساعة 21/01 بتاريخ 3/11/1444 هجرية بمدينة جدة، وحدد مبلغ المخالفة بـ1200 ريال.

مطالبات بحجز السيارة

وعبّر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استهتار الفتاة وتعريض نفسها وغيرها من قائدي السيارات الأخرى على الطريق لخطر الموت.

وعلق فهد أحمد، بأن السيارة من نوع “بورش” وقيمتها لا تقل عن 600 ألف ريال، مضيفاً: “الله يزيدها من فضله.. المخالفة 1200 لن تردعها يفترض حجز السيارة لثلاثة أيام”.وعلق فهد أحمد، بأن السيارة من نوع “بورش” وقيمتها لا تقل عن 600 ألف ريال، مضيفاً: “الله يزيدها من فضله.. المخالفة 1200 لن تردعها يفترض حجز السيارة لثلاثة أيام”.

وقالت مستخدمة أخرى متحدّثةً عن الفتاة المستهترة، إذا أرادت أن تموت فلا مشكلة، ولكن ما ذنب أصحاب السيارات التي تسير في نفس الطريق إذا صدمت أحدهم.

وأضافت: “كل واحد يبغا يرجع لأهله وبيته سالم”.

اذا هيه تبغا تموت مع السلامه ولكن ايش ذنب السيارات اللي معها بالطريق لو صدمتهم كل واحد يبغا يرجع لأهله وبيته سالم.

وعلقت “ورد الجوري”: “الأصعب أنها تقوم بالتصوير مع السرعة ونبث”.

وتابعت: “هذه ما ينفع معها مخالفة ياليت تنسحب منها الرخصة وتحرم من السواقة على الأقل 5 سنوات”.

وقال “ماهر بو عيسى”: “واضح أن الفتاة تبحث عن الشو والشهرة لا أكثر”.واستدرك: “من يملك مثل هذه السيارات المخالفة 1200 يعتبر مبلغ عادي بنسبه لهم ويجب تقيد المخالفة واستدعاء وإيقاف المخالفة لان أرواح البشر أغلى من السيارة وصاحبتها”.

السيارة موزاراتي من السيارات الفخمه واضح عليها انها تبحث عن الشو لا اكثر ومن يملك مثل هذه السيارات المخالفة 1200 تعتبر مبلغ عادي بنسبه لهم الكلام لازم تقيد المخالفة واستدعاء وإيقاف لان ارواح البشر اغلى من السيارة وصاحبتها

وطالب أحد المعلقين بفرض عقوبة التصوير أيضًا على الفتاة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة بسرعة قياسية.

وعلق آخر قائلاً: “طبيعي تمشي بهذه السرعة، فهي تقود سيارة مازيراتي الفاخرة”.

مخالفات جديدة

وكانت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أعلنت عن مجموعة من المخالفات الجديدة التي سيتمّ رصدها إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4/6/2023. وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطورة، مشيرةً إلى قيمة المخالفات الجديدة بالتفصيل.

وتنص مخالفات “ساهر” على أن التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 800 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,000 ريال سعوديّ. والتجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1,200 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,500 ريال سعوديّ.الفيديو هنا

بينما يبلغ الحد الأدنى لمخالفة التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة: 1,500 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 2,000 ريال سعوديّ.