انت الان تتابع خبر بعد تسريب صورة الأميرة رجوة آل سيف بملابس السباحة اثناء شهر العسل.. هذا ماقالته لها حماتها الملكة رانيا (رد مزلزل) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تسريب صورها بملابس السباحة، قدمت الملكة رانيا العبدالله نصيحة قيمة للأميرة رجوة الحسين بشأن التعامل مع التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقابلة حصرية مع برنامج "ذا تودي شو" على قناة "إن بي سي" في نيويورك، أكدت الملكة رانيا أنها قدمت هذه النصيحة للأميرة رجوة قبل أن يعلن ولي العهد الأمير الحسين عن خطبتهما. وأخبرتها بأنه لا يوجد قبول 100% ودائمًا ستجدين أشخاصًا لا يوافقونك. وأوضحت الملكة رانيا أن النصيحة الأساسية التي قدمتها للأميرة رجوة هي عدم قراءة التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن ذلك سيساعدها في الحفاظ على ثقتها بنفسها. واعتبرت أن التعليقات السلبية غالبًا لا تتعلق بشخصيتها بل بأشخاص آخرين غير راضين، ولذلك لا يجب أن تنشغل بها. وتعرضت الأميرة رجوة لهجوم خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الأمير الحسين، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اطلاق حملة للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين بعد تسريب الصور.

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن غضبهم واستيائهم بعد اقتحام خصوصية الأمير حسين وزوجته الأميرة رجوة خلال إقامتهما في مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك. واعتبر الكثيرون أن هذا الاقتحام يعد انتهاكًا لحقوق الأمير والأميرة في الاستمتاع بوقتهما الخاص بعيدًا عن الأضواء والتصوير الفضولي.