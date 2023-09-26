انت الان تتابع خبر مفاجآت ملكية مدوية .. صدمة فارق عمرهما يدهش العالم بأسره .. ومعلومات جديدة عن الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الملكة رانيا العبدالله في العاشر من يونيو الماضي بمرور 30 عامًا على زواجها من الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن.



تزوج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993 قبل توليه العرش، واشتهرت الملكة بلقب ملكة الأردن بعد عدة أشهر من تتويج زوجها في عام 1999.



كان حفل زفافهما حدثًا أسطوريًا، حيث جاب الثنائي شوارع العاصمة الأردنية عمان بعد عقد القران، وكان الملك يرتدي بدلته العسكرية بينما كانت الملكة ترتدي فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد.



التقت الملكة رانيا بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان الأمير عبدالله يبلغ من العمر 31 عامًا.



بعد شهرين من اللقاء، أعلن الثنائي خطبتهما وتمت المراسم الزواجية بعد ستة أشهر في 10 يونيو 1993. وأنجبا أربعة أبناء هم الأمير الحسين ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم