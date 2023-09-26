انت الان تتابع خبر السعودية .. الوليد بن طلال يحرق مواقع التواصل ويعلن التبرع بكامل ثروته لهذه الجهة ويسبب صدمة للجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو من مؤتمر صحفي للأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وهو يتحدث عن مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية"، حيث رد على سؤال من أحد الأشخاص عن مقدار التبرعات.

وأوضح الوليد بن طلال أن مؤسسة الوليد للإنسانية لا تقوم بأي أعمال استثمارية من أجل أن تتبرع بها وإنما يصل إليها التمويل منه ومن مشاريعه المختلفة حول العالم، ليتم التبرع بجميع الأرباح من خلال هذه المؤسسة.

وأشار الوليد إلى أن ثروته هي 32 مليار دولار، أي ما يقارب 120 مليار ريال سعودي ممثلة في شركة المملكة القابضة والاستثمارات الخارجية والداخلية له، منوّهًا إلى أن هذه الثروة من خير هذه الأرض "السعودية"، مضيفًا جملة "التبرع بكامل الثروة"، حيث لم يوضح ماذا يقصد بذلك.

جدير بالذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية هي مؤسسة تم إنشاؤها أساساً بغية إضفاء الطابع الرسمي على العاطفة الخيرية للأمير الوليد بن طلال.

في العام 1996م أُنشئت مؤسسة المملكة بهدف تنسيق النشاطات الخيرية السعودية التي كانت تتواصل في الخارج منذ العام 1980م، وفي العام 2009م اعتُمدت لها التسمية الجديدة: مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية.