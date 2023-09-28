انت الان تتابع خبر حازت اعجاب ملايين المتابعين.. الملكة رانيا تنشر أجمل لقطة عائلية خاصة في عيد ميلاد ابنتيها الأميرتان إيمان وسلمى والجمهور يشيد بجمالهما!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لجأت الملكة رانيا العبدالله إلى موقع إنستغرام لمشاركة تدوينة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد ابنتيها الأميرة إيمان بنت عبد الله والأميرة سلمى بنت عبد الله.

وتبلغ الأميرة سلمى اليوم 23 عامًا، فيما ستبلغ شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان 27 عامًا غدًا، الموافق 27 سبتمبر.

قلبي كله

وأعربت الملكة رانيا عن حبها لبناتها وكتبت في تعليقها على انستجرام: “قلبي كله! عيد ميلاد سعيد لبناتي الجميلات، أعتز بكن أكثر فأكثر كل يوم”.



وبدت الملكة رانيا أنيقة كالعادة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الأزرق السماوي الفاتح مزيناً بالكريستال الأبيض والأزرق.

وبدت الأميرة إيمان أنيقة بفستان حريري باللون الخزامي مع تطريز باللون الأبيض.



كما ارتدت الأميرة سلمى فستاناً قرمزياً أنيقاً بأطراف منقوشة.زواج وتخرج

في وقت سابق من هذا العام في شهر مارس، تزوجت الأميرة إيمان بنت عبد الله من الأردن والسيد جميل ألكسندر ثيرموتيس في قصر بيت الأردن في عمان محاطان بالعائلة والأصدقاء وكبار الشخصيات.



واختارت الأميرة إيمان تصميماً كلاسيكياً من دار الأزياء الفرنسية، بأكمام مطرزة بالدانتيل، وياقة عالية، مع حجاب وتاج متطابقين من شوميه.

بالإضافة إلى ذلك، في مايو 2023، تخرجت الأميرة سلمى من جامعة جنوب كاليفورنيا حيث حصلت على شهادة جامعية في علم الآثار.