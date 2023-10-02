انت الان تتابع خبر اجمل من كل اميرات الخليج..إطلالة الاميرة إيمان التي وصفها المتابعين بحورية الأرض! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من الإحتفالات العائلية إلى المناسبات الملكية الرسمية، تتألق الأميرة الأردنية بأقصى درجات الأناقة.

ولدت الأميرة إيمان بنت عبد الله للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ملكة الأردن، وغالبًا ما تُرى وهي ترافق عائلتها في العديد من المناسبات والإحتفالات والمناسبات الملكية. تشارك خريجة كلية بارسونز للتصميم شغف والدتها بالأزياء العصرية والخالدة، وتسير على خطاها وهي تنطلق بأناقة. في حين يظهر أسلوب الملكة رانيا بألوان أكثر إشراقاً، تلتزم الأميرة بلوحة ألوان أكثر حيادية.شاهدي الأميرة إيمان في أفضل لحظات أناقتها.

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إحتفلت بخطوبتها على جميل ثيرموتيس المقيم في نيويورك وإرتدت فستان أبيض رومانسي متوسط ​​الطول. قامت بإقران فستانها ذو الياقات العالية والأكمام الأسقفية الذي يتميز بتفاصيل معقدة على الياقة مع خاتم خطوبتها الماسي المذهل ذو القطع المربع وزوج من الأقراط المتدلية