انت الان تتابع خبر مواطن اردني يشتعل ذاتيا في واحدة من اغرب الحوادث في التاريخ..وما حدث بعد ذلك ارعب الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال شهود عيان، إن مواطن شهوهد صباح اليوم الاربعاء والنيران تشتعل في جسده بمنطقة وادي الرمم في العاصمة عمّان.

واضافوا ان الاجهزة الامنية متواجدة في المكان، فيما لم تتضح تفاصيل الواقعة ان كان الشخص قد اشعل النار في جسده أو تعرض لحروق جراء حادثة.

وقال مصدر أمني ، انه اسعف الى مستشفى البشير الحكومي شخص (54) سنة جراء اصابته بحروق في جسده اثناء وجوده في منطقة وادي الرمم.

وبين المصدر ان الشخص المصاب يتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، فيما تم فتح تحقيق بالحادث.