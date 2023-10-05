انت الان تتابع خبر حادثة ملكية طارئة تحدث لسمو للأمير هاشم بن عبد الله الثاني وتغير جذرياً مستقبلة الى الابد.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أدى صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية كنائب لجلالة الملك، وذلك بحضور هيئة الوزارة. وفي نفس اليوم، غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركته في قمة أردنية مصرية فلسطينية، التي ستُعقد في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي لمصر. وسيترأس جلالته الوفد الرسمي المرافق له في هذه الزيارة الهامة.