ثروته أكبر .. الوليد بن طلال أم الرئيس الأمريكي السابق " دونالد ترامب"؟..الجواب سيصدمك

الرياض - محمد الاطلسي - يتفوق الأمير الوليد بن طلال بالريال ، بثروته الضخمة ، على الرئيس الأمريكي السابق " دونالد ترامب"

إذ تقدر ثروة الوليد بن طلال بالريالبحوالي 32 مليار دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 120 مليار ريال سعودي ، فيما ثروة 2.6 مليار فقط.

وخرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قائمة أغنياء الولايات المتحدة الأمريكية، "فوربس 400".

وقدرت مجلة "فوربس" صافي ثروة ترامب بنحو 2.6 مليار دولار خلال 2023، بينما العام الماضي كانت قيمة عقاراته 3.2 مليار دولار، وهو ما أكسبه مكاناً في قائمة أثرياء 2022.

وأشارت "فوربس" إلى أن قائمة أغنياء أمريكا، هي "قياس سنوي استحوذ عليه ترامب لعقود من الزمن، قبل أن يتراجع صافي ثروته بمقدار 600 مليون دولار، مقارنة بالعام السابق.

وقالت المجلة إن السبب وراء تراجع صافي ثروة ترامب، هو شركته على وسائل التواصل Truth Social، والتي فشلت حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى رؤية ترامب لخدمة وسائل التواصل الاجتماعي.