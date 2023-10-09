السلطات السعودية تضع شرط غريب لزواج السعودي من أجنبية..لن تصدق ماهو ولماذا وضعته!

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب إقبالًا على الزواج من الخارج أو من أجنبيات مقيمات في السعودية. ويطرح هذا الواقع على السلطات السعودية باستمرار ضرورة التكيف مع الإكراهات وتوقع المشكلات التي ترافق هذا النوع من الزواج، فتحرص دائمًا على تقنينه وتقييده بوضع شروط لزواج السعودي من أجنبية، لتفادي انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع السعودي. فما هي أولًا أسباب ظاهرة زواج السعودي من أجنبية؟ وهل هناك شروط لزواج السعودي من أجنبية؟ وما هي شروط الحكومة السعودية لزواج السعودي من أجنبية؟

يعتبر المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب إقبالًا على السياحة الخارجية. وغالبًا ما يتجه هؤلاء إلى بعض البلدان العربية والإسلامية المعروفة بمعالمها السياحية. لكن هذا الاكتشاف السياحي غالبًا ما يرافقه ربط علاقات اجتماعية عن طريق الزواج من مواطنات تنتمين إلى هذه البلدان.

وتساهم هذه الظاهرة في زيادة معدلات العنوسة بين المواطنات السعوديات. وتحاول السلطات من خلال وضع شروط لزواج السعودي من أجنبية فرض المزيد من الشروط للحد من إقبال السعوديين على الزواج من الأجنبيات وتشجيعهم على الزواج من السعوديات.

لا يُقبل السعوديون على الزواج من أجنبيات فقط لانفتاحهم على السياحة الخارجية، وإنما أيضًا لاعتبارات وأسباب اقتصادية واجتماعية تُعقد عملية الزواج في المجتمع المحلي. ومن بين الأسباب التي تدفع السعودي للزواج من أجنبية:

غلاء المهور.

قلة المساكن المناسبة.

ارتفاع تكاليف الزواج.

تشدد الأسر في المواصفات المطلوبة في الزوج.

بساطة تكاليف الزواج من امرأة من خارج البلاد.

أفرز انتشار ظاهرة زواج السعوديين من الأجنبيات عدة مشكلات وانعكاسات على أفراد المجتمع السعودي، وعلى الأسر المختلطة الناتجة عن هذا الزواج. وتعتبر هذه النتائج أيضًا من بين الأسباب التي تدفع السلطات السعودية إلى تشديد متطلبات هذا الزواج باستمرار. ومن أهم نتائج زواج السعودي من أجنبية:

تفشي العنوسة في أوساط المواطنات السعوديات.

ارتفاع معدلات الطلاق.

الرفض الاجتماعي للزوجات الوافدات.

مشكلات الهوية خصوصًا بين أطفال الأسر المختلطة.

لأجل تجاوز هذه النتائج والآثار والحد من ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي ومواجهة المشكلة الثقافية، تضع السلطات السعودية العديد من الشروط لزواج السعودي من أجنبية. وتميّز اللوائح السعودية المعنية بهذا الموضوع بين فئات من الزيجات، كالزواج من أجنبية مقيمة وأجنبية تعيش في الخارج. كما تُحدد الفئات التي يحظر عليها الزواج أصلًا من الأجنبيات، إضافة إلى التنصيص على الاحتياطات الطبية، وكذا الوثائق الإدارية الضرورية. وقد نظّم القرار الوزاري رقم 824 لسنة 1393 هجريًا، ونص اللائحة التنفيذية الصادرة بناءً على القانون رقم 6874 بتاريخ 20 من ذي الحجة لسنة 1422 هجريًا، زواج السعوديين من أجنبيات وقيده بكثير من الشروط.

تشمل قائمة الشروط التي تضعها القوانين السعودية بعض الإجراءات الإدارية الروتينية وبعض المحاذير والاحترازات المرتبطة بقائمة المنع. وتتضمن شروط زواج السعودي من أجنبية الشروط التالية:

ألا يقل عمر الخاطب عن 25 سنة وألا يزيد عن 71 سنة.

ألا يقل عمر المخطوبة عن 18 سنة.

ألا يكون الخاطب من الفئات المشمولة بالمنع.

ألا تكون الزوجة من غير المرغوب فيهم لأسباب شخصية أو جنسية أو دينية.

التحقق من السلامة الصحية للزوجين.

توفر الزوج على مسكن راتب يتعدى 3 آلاف ريال.

إتمام إجراءات الزواج عن طريق المحاكم السعودية.

يعتبر الإدلاء بتقرير طبي قبل الزواج من بين الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية التي تطلبها السلطات من المواطنين المقبلين على الزواج سواء من السعوديين أو من الأجانب. ويعتبر فحص الزواج في السعودية من الشروط المطلوبة لإتمام عقود الزواج. ويعد فحص الزواج إجباريًا أيضًا بالنسبة للمواطنين الأجانب المقبلين على الزواج من سعوديين أو سعوديات للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض السارية كالأمراض الوراثية والأمراض المتنقلة جنسيًا. ويتطلب إجراء فحص الزواج بالنسبة للمواطنين السعوديين بضعة وثائق وأوراق، تاليًا الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية:

صورتان شمسيتان للزوج.

صورتان شمسيتان للزوجة.

بطاقة هوية الزوج أو الزوجة.

في حال عدم توفر البطاقة يمكن تقديم بجواز سفر.

أما للمواطنين السعوديين المقيمين في الخارج، تشمل الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية على ما يلي:

صورة من جواز السفر ونسخة عن التأشيرة.

خطاب موجه لقسم شؤون السعوديين بطلب التصديق على الفحص الطبي لغرض الزواج.

تسجيل طلب الفحص الطبي على موقع إلكتروني وتوثيق كل المعاملات الأخرى.

وثيقة تثبت عمل أو ابتعاث الطالب السعودي في الخارج.

ويقصد بفحص الزواج إجراء اختبارات طبية للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقده للتحقق من عدم وجود أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية أو المتنقلة جنسيًا. وتؤكد وزارة الصحة السعودية أن الغاية من هذا الفحص هي تقديم المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض لأحد الزوجين من الآخر، أو توارثها من الأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا. ويندرج فحص الزواج في السعودية في إطار برنامج لوزارة الصحة يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية.

التوعية بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.

تفادي المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من هذه الأمراض.

التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

وتنصح السلطات الصحية السعودية المقبلين على الزواج بإجراء فحص الزواج قبل ثلاثة أشهر من موعد إتمام الزواج، حيث أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر. وإذا كانت أوراق فحص الزواج بالنسبة للمواطنين السعوديين بسيطة ومتوفرة فإن الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يتزوجون بطرف سعودي تتطلب بعض الشروط الإضافية مثل الاعتراف بالمركز الطبي الذي تتم فيه عملية الفحص، والمصادقة على نتائجه من قبل السفارة السعودية، والتأكد من المعلومات الشخصية للزوج أو الزوجة المعنية بالفحص.

وتفيد أوراق فحص الزواج في التحقق من الحماية من مجموعة من الأمراض الوراثية أو المعدية وخصوصًا تلك المتنقلة جنسيًا. ومن أخطر الأمراض التي يهدف فحص الزواج إلى الوقاية منها:

فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

الالتهاب الكبدي الفيروسي من النوع "ب".

الالتهاب الكبد الفيروسي من النوع "ج".

نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وتوفّر السلطات السعودية في المملكة عددًا كافيًا من المراكز الصحية والطبية التي تجري فحص الزواج وتستقبل المقبلين عليه لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة. كما تقدم هذه المراكز حسب وزارة الصحة بالإضافة إلى الاختبارات جلسات للمشورة والنصح الطبي، من أجل توجيه الأزواج نحو القرار السليم والصحي لزواجهما.

ويعد إجراء فحص الزواج من الإجراءات الجاري بها العمل على مستوى الكثير من بلدان العالم، ويتم إقراره بشكل طوعي في بعض البلدان بينما يعتبر إجباريًا في بلدان أخرى. والهدف الأساسي من إجراء هذا الفحص هو الحد من انتشار الأمراض المعدية، وعدم تناقل الأمراض الوراثية بين الأزواج من الأقارب.

فرض تنامي ظاهرة الزواج من خارج السعودية على السلطات السعودية فرْض العديد من القيود والإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة، ومحاربة ظاهرة العنوسة التي تعاني منها المواطنات السعوديات والتي تتعدى نسبة 10 في المائة حسب بعض الإحصائيات. كما أن إقبال العديد من المواطنين السعوديين على الزواج من خارج السعودية، وخصوصًا من البلدان العربية، هو ما يجعل السلطات تحاول تقييد هذا الزواج بالاحترازات القانونية والصحية والاجتماعية. وعرفت سنة 2020 على سبيل المثال تسجيل 4502 من عقود الزواج التي تضم طرفًا أجنبيًا وطرفًا سعوديًا من أصل 150 ألفا و117 عقد زواج تم توثيقها خلال ذلك العام.

وتخضع عملية الزواج من أجنبية بالنسبة للمواطنين السعوديين لاختيارات القرب الجغرافي والثقافي بالأساس، إذ يميل السعوديون إلى اختيار زوجات من المحيط الجغرافي العربي القريب.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل السعودية أن السعوديين يفضلون زوجات من اليمنيات والسوريات على التوالي في الزواج من الأجنبيات، في حين فضلت السعوديات الزواج من اليمنيين ثم الكويتيين. وقد كشف الإحصاء عن أن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمين إلى 35 جنسية، فيما ينتمي أزواج السعوديات إلى 33 جنسية.

وتميز السلطات السعودية فيما يخص الزواج من خارج السعودية بين الأجنبية المقيمة في السعودية والأجنبية التي سيتم استقدامها من الخارج. وتضع وزارة الداخلية عبر مختلف إمارات المملكة ومناطقها الإدارية مجموعة من الشروط والمتطلبات على الزواج من خارج السعودية تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون الزوج من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها التي يقدم فيها الطلب.

ألّا يقل عمر المتقدم للزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية يكون صادرًا من مستشفى حكومي يثبت مرض الزوجة الأولى، كأن يكون مرضها عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.

الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان صاحب الطلب موظفًا أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

صورة من بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة.

صورة شهادة الوفاة أو صك الطلاق لمن سبق له الزواج

ملف علاقي.

صورة شخصية للزوج.

إثبات صلة قرابة إذا كان بينهم صلة من الدرجة الأولى موثقة من المحكمة العامة.

يجب حضور صاحب الطلب شخصياً، ولا تقبل الوكالة بذلك.

وتحرص السلطات السعودية على رفع السن القانونية للرّاغبين في الزواج من الخارج إلى سن 35 سنة على الأقل لتفادي زواج الشباب السعوديين المبتعثين في إطار الدراسة أو المسافرين في إطار السياحة من أجنبيات، لتشجيع زواجهم من المواطنات السعوديات. كما أن هذه الشروط تحاول تضييق إمكانية الزواج من أجنبية بالنسبة للمواطنين السعوديين المتزوجين أصلًا من زوجة أولى، وذلك باشتراط مرض هذه الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على الإنجاب. ويُستثنى دائمًا ممن يسمح لهم بالزواج من خارج السعودية الموظفون السامون الذين يتحملون مسؤوليات سياسية أو أمنية أو عسكرية حساسة، كالوزراء وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسيون ومنتسبي الجيش وغيرهم، نظرًا لما تمثله مناصبهم ووظائفهم من حساسية تجاه المعلومات أو القرارات التي يتخذونها أو يطّلعون عليها. كما يمنع على الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عامًا الزواج من أجنبيات تفاديًا لما يمكن أن ينطوي عليه هذا الزواج من استغلال للزوج أو رغبة في الاحتيال عليه أو السطو على ممتلكاته. ويبقى المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية إقبالًا على الزواج من خارج البلاد، نظرا للصعوبات التي يعانيها الشباب السعودي في الزواج من مواطناتهم بسبب غلاء المُهور وتكاليف إقامة الأعراس. تضع المملكة العربية السعودية شروطًا لزواج المواطن من مقيمة، بالإضافة إلى احترازات كثيرة بخصوص زواج مواطنيها من الأجنبيات سواء من المقيمات أو من الوافدات من الخارج. ويعتبر زواج المواطن من مقيمة على الأراضي السعودية من الزّيجات التي تخضع للكثير من الشروط وتستدعي العديد من المتطلبات الإدارية والطبية والإجرائية. كما تختلف شروط زواج المواطن من مقيمة من منطقة إلى أخرى، خصوصًا في المناطق التي لها بعض الخصوصيات الدينية كالمدينة المنورة ومكة المكرمة. وبينما تقدم المنصة الوطنية الموحدة الشروط العامة لزواج المواطن السعودي من مقيمة فإن بعض الإمارات كإمارة المدينة المنورة تقدم شروطًا مدققّة لمختلف حالات الزواج من المقيمات بالسعودية. وتبرز المنصة الوطنية الموحدة أن زواج السعودي من مقيمة يستدعي أولا مجموعة من المتطلبات الأساسية وهي:

الهوية الوطنية.

أن تحمل المقيمة شهادة ميلاد صادرة من المواليد طبقًا لنظام الأحوال المدنية.

أن تحمل إقامة سارية المفعول أو تصريحًا خاصًا.

شهادة الفحص الطبي.

ألّا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة.

ويُقصد بالفئات الممنوعة من الزواج بعض الفئات التي لا تسمح لها السلطات السعودية بالزواج من أجنبيات بسبب حساسية المنصب الذي تحتله في الدولة. ويوضح مرسوم خاص هذه الفئات كما يلي:

الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، والمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر.

أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم وكتاب العدل.

موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

الموظفون العاملون خارج المملكة.

منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني وقوات المن الداخلي، سواء كانوا ضباطًا أو أفرادًا

العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.

جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.

رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.

موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتهم من المدنيين.

أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

موظفو الجمارك.

الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقًا لما تراه مراجعهم.

وإذا كانت الشروط والموانع السابقة موحدة بين مختلف المناطق والإمارات في المملكة العربية السعودية فيما يخص شروط زواج المواطن من مقيمة فإن بعض المناطق وعلى رأسها إمارة المدينة المنورة تقدم شروطًا أكثر تفصيلًا فيما يخص زواج السعودي من مقيمة. وتشمل هذه الشروط تفاصيل عديدة تتعلق بالمقيمة أو بالمواطن السعودي الراغب في الزواج من مقيمة على الأراضي السعودية. ومن أهم شروط زواج المواطن من مقيمة في إمارة المدينة المنورة أن تكون الزوجة من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها، وألّا يقل عمر طالب الزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. كما يُشترط لزواج المواطن من أجنبية مقيمة الإدلاء بلائحة طويلة من الوثائق الإدارية الضرورية ومن بين هذه الوثائق:

بالنسبة للمتزوجين سلفًا يتعيّن عليهم الإدلاء بتقرير طبي عن الزوجة الأولى من مستشفى حكومي يثبت المرض كأن يكون عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير على خطورة الحمل.

وثيقة تعريف عمل، وإذا كان الراغب في الزواج من مقيمة موظفًا أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو الإدلاء بشهادة مصدقة من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

تعريف عمل الزوجة إذا كانت تعمل.

نسخة من بطاقة الأحوال أو بطاقة العائلة.

صورة شخصية للزوج.

نسخة من صك الطلاق أو شهادة الوفاة لمن سبق له الزواج من الطرفين.

نسخة من الإقامة وصورة من الجواز سارية المفعول بالنسبة للمطلوب الزواج منها.

ملف علاقي.

إقرار من الزوجة بالموافقة مبصوم يتضمن صيغة من قبيل: "نعم أنا فلانة بنت فلان أوافق على زواجي من فلان بن فلان"، وكتابة تاريخ ورقم الإثباتات والبصمة.

وبالإضافة إلى كل هذه الوثائق وشروط زواج المواطن من مقيمة، فإن زواج المواطن من مقيمة لا يتم إداريًا إلا بحضور صاحب الطلب شخصيًا، ولا تقبل الوكالة بذلك. كما يتعيّن حضور ولي أمر الزوجة المقيمة وأخذ إقراره.

تُميز السلطات السعودية بين حالات الزواج المختلط لمواطنين سعوديين بين عدة حالات وأصناف تختلف باختلاف مكان إقامة الزوجة أو وضعيتها القانونية. وتصنف وزارة الداخلية ووزارة العدل السعودية هذه الأنواع من الزواج المختلط إلى أربع حالات:

الزواج من أجنبية من الخارج.

الزواج من أجنبية مولودة بالمملكة.

الزواج من أجنبية مقيمة بالمملكة.

الزواج من حملة البطاقات.

وتكاد الشروط الموضوعة لهذه الزيجات المختلطة الأربع تتشابه إلّا في بعض التفاصيل الدقيقة. وبالنسبة للنوع الأول، فإن شروط موافقة الزواج من أجنبية من الخارج الخاصة بهذا النوع تتمثّل فيما يأتي:

يجب أن يكون الزوج من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها التي يقدم فيها الطلب.

ألّا يقل عمر المتقدم للزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية يكون صادرًا من مستشفى حكومي يثبت مرض الزوجة الأولى كأن يكون مرضها عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.

الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان صاحب الطلب موظفًا أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

صورة من بطاقة الأحوال وكارت العائلة.

صورة شهادة الوفاة أو صك الطلاق لمن سبق له الزواج.

ملف علاقي.

صورة شخصية للزوج.

إثبات صلة قرابة إذا كان بينهم صلة من الدرجة الأولى موثقة من المحكمة العامة.

يجب حضور صاحب الطلب شخصياً، ولا تقبل الوكالة بذلك.

أما شروط موافقة الزواج من أجنبية مولودة بالمملكة فيختلف عن السابق في شرط السن القانونية، ويتطلب الوفاء بالشروط والوثائق التالية:

يجب أن تكون الزوجة من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها التي يوضع فيها الطلب.

ألّا يقل عمر طالب الزواج عن 25 سنة والزوجة عن 18 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية يكون صادرًا من مستشفى حكومي يثبت مرض الزوجة الأولى كأن يكون مرضها عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.

الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان صاحب الطلب موظفًا أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

إحضار صورتين من بطاقة الأحوال.

إحضار صورة شخصية واحدة.

صورة من شهادة الوفاة أو صك طلاق لمن سبق له الزواج من الطرفين.

صورتان من شهادة ميلاد الزوجة موضح رقم وتاريخ الشهادة، ولا يقبل تبليغ الولادة أو المشهد بذلك.

صورتان من الإقامة وكذلك الجواز سارية المفعول مع الأصل.

إقرار من الزوجة مبصوم بالموافقة بصيغة "نعم أنا فلانة بنت فلان أوافق على زواجي من فلان بن فلان، وكتابة تاريخ ورقم الإثباتات والبصمة".

ملف علاقي.

وفيما يخص الحالة الثالثة، فإن شروط موافقة الزواج من أجنبية مقيمة بالمملكة تتطلب تقريبًا شروطًا ووثائق مشابهة كما يلي:

ألا يقل عمر طالب الزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي بالنسبة لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية صادر من مستشفى حكومي يثبت المرض كأن يكون عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.



الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان موظف أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

تعريف عمل الزوجة إذا كانت تعمل.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال أو بطاقة العائلة.

صورة شخصية للزوج.

صورة من صك الطلاق أو شهادة الوفاة لمن سبق له الزواج من الطرفين.

صورة من الإقامة وصورة من الجواز سارية المفعول بالنسبة للمطلوب الزواج منها.

ملف علاقي.

إقرار من الزوجة بالموافقة مبصوم بصيغة "نعم أنا فلانة بنت فلان أوافق على زواجي من فلان بن فلان، وكتابة تاريخ ورقم الإثباتات والبصمة".

أما النوع الرابع من الزيجات المختلطة فهو الذي يتم بين زوج سعودي أو زوجة سعودية وحاملي البطاقات، ويُقصد بهم المواطنات أو المواطنون الأجانب الذين حصلوا على بطاقة هوية للإقامة في المملكة. ويُشترط في هذه الفئة ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اختيار المنطقة المعنية.

اختيار الخدمة الإلكترونية المطلوبة.

إدخال البيانات المطلوبة لكل مستفيد (الزوج والزوجة)

الموافقة على الإقرار الإلكتروني.

الضغط لتقديم الطلب.

وللموافقة على هذا الطلب والحصول على تصريح زواج سعودي من أجنبية يتعين التوافق مع كل الشروط المذكورة سابقًا التي ينبغي أن تتوفر في صاحب الطلب. وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون الزوج من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها التي يقدم فيها الطلب.

ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية صادر من مستشفى حكومي يثبت مرض الزوجة الأولى كأن يكون مرضها عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.



الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان صاحب الطلب موظفًا أهليا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

صورة من بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة.

صورة من شهادة الوفاة أو صك الطلاق لمن سبق له الزواج.

ملف علاقي.

صورة شخصية للزوج

إثبات صلة قرابة إذا كان بينهم صلة من الدرجة الأولى موثقة من المحكمة العامة.

ويعتبر تصريح زواج سعودي من أجنبية وثيقةً مهمة للمواطن السعودي المتزوج بأجنبية، لأن إتمام هذا الزواج وتوثيقه لا يمكن أن يتم إلا بهذه الوثيقة. كما أن المواطن السعودي الذي يثبت زواجه من أجنبية قبل الحصول على تصريح يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل حد دفع غرامة باهظة والحرمان من بعض الحقوق مثل الحصول على القروض والمنح الحكومية.

ويستثنى من الحق في الحصول على طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية فئات معينة من المجتمع السعودي وخصوصًا من الموظفين السامين العاملين بقطاعات حساسة كالأمن والجيش والمخابرات، إضافة إلى العاملين في السلك القضائي والوزراء. وتمنع السلطات السعودية هذه الفئات من الزواج من أجنبيات بموجب مرسوم يرتب على مخالفته عقوبات رادعة. وتتزايد في المجتمع السعودي في العقد الأخير حالات الزواج المختلط من مواطنات أجنبيات سواء من العالم العربي أو الإسلامي.

يبحث الكثير من السعوديين عن شروط زواج السعودي من لاجئة سورية بعد أن تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة إقبال المواطنين السعوديين على الزواج من اللاجئات السوريات، وساهمت ظروف الحرب التي عاشتها سوريا وارتفاع مستويات اللجوء والنزوح من هذا البلد في ارتباط الآلاف من المواطنات السوريات بأجانب من الدول العربية أو من غيرها. ويعد المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب الذين يتزوجون المواطنات السوريات.

وذكرت إحصائيات أصدرتها دائرة قاضي القضاة الأردنية في سنة 2017 أن السعودية تصدرت أعلى الجنسيات من حيث الزواج من السوريات في الأردن، إذ سجلت زواج 31 سعوديا من سوريات، تليها فلسطين بزواج 23 سورية من رجال فلسطينيين، وتوزعت باقي الزيجات على 6 جنسيات عربية أخرى هي العراق والكويت والإمارات واليمن وعمان ومصر.

وشكل زواج السعوديين من السوريات أيضًا قضية رأي عام وموضوع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يعتبره الشباب السعوديون تعقيدًا للإجراءات أمام هذا الزواج. ولا يخضع زواج السعودي من لاجئة سورية لمقتضيات خاصة، وإنما يظل تحت طائلة القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالزواج من أجنبية سواء كانت وافدة من الخارج أم مقيمة على الأراضي السعودية. وبالإضافة إلى الشروط النظامية المعمول بها في أغلب حالات زواج السعوديين من أجنبيات، هناك تخصيص في شروط زواج السعودي من لاجئة سورية، إذ يشترط توفّر الأهلية المالية لدى السعودي الراغب في الزواج من لاجئة سورية، حيث يجب أن:

يتعدى راتب الزوج أكثر من ثلاثة آلاف ريال.

يوفر الراغب في هذا الزواج مسكنًا خاصًا.

يعقد زواجه في المحاكم السعودية.

وباعتبار المواطنات السوريات داخلات في خانة المواطنات الأجنبيات فإن زواج السعودي من لاجئة سورية يخضع لمقتضيات الزواج من الأجنبيات التي تنص عليها القوانين والإجراءات النظامية في السعودية، وتشمل التوفر على الشروط والوثائق التالية:

يجب أن يكون الزوج السعودي الراغب في الزواج من لاجئة سورية من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها التي يقدم فيها الطلب.

ألّا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم للزواج من لاجئة سورية عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الإدلاء بتقرير طبي بالنسبة لمن لديه زوجة سعودية أو أجنبية صادر من مستشفى حكومي يثبت مرض الزوجة الأولى كأن يكون مرضها عقمًا أو تشوهًا أو أمراضًا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.

الإدلاء بتعريف عمل، وإذا كان صاحب الطلب موظفًا أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

صورة من بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة.

صورة من شهادة الوفاة أو صك الطلاق لمن سبق له الزواج.

ملف علاقي.

صورة شخصية للزوج.

حضور صاحب الطلب شخصياً، ولا تقبل الوكالة بذلك.

كما سبق للمفوض السوري القائم بأعمال الجمهورية السورية في السعودية أن كشف في تصريحات إعلامية عن اتخاذ إجراءات لتقنين زواج السعودي من لاجئة سورية. وذكر من بين هذه الإجراءات أخذ الموافقة الرسمية والتصديق من وزارة الداخلية للسماح للسعودي بالزواج والارتباط بزوجة سورية، إلى جانب الموافقة من الجهات المختصة والمعنية بالمملكة وسوريا وفق شروط معينة ومحددة وضعت وطبقت في هذا الشأن.

وتأتي محاولات تقنين زواج السعودي من لاجئة سورية لمواجهة بعض المشكلات التي نتجت عن تزايد هذه الزيجات المختلطة، خصوصًا فيما يتعلق بحالات الطلاق وحقوق الأبناء المترتبين عنها. لكن المؤكد أن هذه الإجراءات لم تخرج تقريبًا عمّا وضعته وزارة الداخلية السعودية وما تفرضه من شروط زواج السعودي من لاجئة سورية واحترازات تتعلق بالسن والأهلية المالية وتوفر الوثائق القانونية الضرورية، وبالتالي لا توجد أي إجراءات استثنائية خاصة بحالة زواج السعوديين من سوريات.

يخضع الكثير من المواطنين إلى قانون يحظر زواج السعودي من أجنبية، ومن بينهم المنتمين إلى الفئات الآتية:

الوزراء ومن في مرتبتهم.

أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.

موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

أفراد القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي.

العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.

تضع السلطات السعودية مجموعة من الدول المنوع الزواج منها للسعوديين، وذلك في إطار سعيها لتقنين وضبط زواج المواطنين السعوديين من مواطنات أجنبيات تضع المملكة العربية السعودية، حيث تضع مجموعة من الشروط وتفرض الإدلاء بعدد من الوثائق والشهادات. وإذا كانت هذه الشروط تشمل تحديد السن والجهة المخولة بالترخيص بهذا الزواج وموافقة الزوجة وتوفر الأهلية المالية، فإن السلطات السعودية قررت منذ سنة 2014 تقييد أو منع حالات الزواج من بعض الجنسيات الأجنبية التي تزايدت حالات الزواج منها في المملكة. وأصبحت قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين تضم أربع دول آسيوية وإفريقية.

وحسب استمارة التصريح بالزواج من غير السعوديات فإن الدول الممنوع الزواج مها للسعوديين بسبب تزايد أفراد جاليتها في المملكة إلى حدود 500 ألف نسمة هي:

دولة التشاد.

دولة بنغلاديش.

دولة باكستان.

دولة بورما.

وتشمل قائمة الدول الممنوع الزواج منها السعوديين دولة إفريقية واحدة هي تشاد، وثلاث دول آسيوية هي: بنغلاديش وباكستان وبورما. وتعتبر الجالية الباكستانية من بين أكبر الجاليات الآسيوية المقيمة في المملكة العربية السعودية إذ يصل عدد أفرادها إلى أكثر من مليوني و700 ألف نسمة. ويصل عدد المواطنين الوافدين من بنغلاديش مليون و200 ألف نسمة. كما تعتبر الجالية البرماوية أيضًا من أكبر الجاليات الآسيوية المقيمة في السعودية.

وأثار قرار حصر قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين جدلًا كبيرًا عند صدوره حول الأسباب الداعية إليه. وبينما اعتبر البعض أن هذا القرار يعد نوعًا من الميز، فسرت بعض الآراء الأخرى إصدار قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين وحصرها في هذه الدول الأربع برغبة السلطات السعودية في الحد من ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي، حيث تتحدث الإحصائيات الصادرة في 2014 عن وجود مليون ونصف المليون امرأة سعودية غير متزوجة، بينما كانت هناك توقعات بارتفاع العدد إلى 4 ملايين امرأة غير متزوجة في الوقت الراهن.

وبالإضافة إلى حصر الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين فقد شملت قرارات تقييد زواج السعوديين من الأجنبيات اتخاذ قرار يخص الزواج من المواطنات المغربيات، حيث فرضت الإجراءات المستجدة على أي سعودي راغب في الزواج من مواطنة مغربية الاستجابة لشرط وضعته السلطات المغربية، وهو تقديم صحيفة سوابق خالية من ارتكاب أي جريمة، والإدلاء بموافقة من الزوجة الأولى للمواطن السعودي تسمح له فيها بالزواج في حالة كان متزوجًا.

وتضع السلطات السعودية عمومًا إجراءات عديدة لتقييد زواج المواطنين السعوديين من مواطنات أجنبيات. وإضافة إلى حصر قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين فإن إتمام هذا الزواج يتطلب الاستجابة لمجموعة من الشروط المتعلقة بالسن الذي يجب ألّا يقل في أغلب الحالات عن 35 سنة، لتشجيع الشباب السعودي على الارتباط بالمواطنات السعوديات. كما يتعين الحصول على موافقة الزوجة الأجنبية وإدلائها بالوثائق النظامية سواء كانت قادمة من الخارج أو مقيمة في المملكة، أو مولودة فيها، أو تتوفر على وثائق الإقامة الرسمية بها.

يعتبر الزواج من أجنبي أو ما يسمى بالزواج المختلط من بين أشكال الزيجات التي عرفت انتشارًا واسعًا عبر العالم في العقود الأخيرة بسبب الانفتاح الذي أحدثته ظاهرة العولمة وتزايد موجات الهجرة والسياحة الخارجية. وأصبح الزواج من أجنبي ظاهرة في بعض المجتمعات العربية وعلى رأسها المجتمعات الخليجية، التي تسجل فيها سنويًا آلاف من عقود الزواج من أجنبيات وخصوصًا من العالم العربي والإسلامي. وبينما تبدو هذه الظاهرة صحية من حيث مساهمتها في تحقيق بعض الأهداف والإيجابيات كالانفتاح على ثقافة الآخر والابتعاد عن الحوض الجيني الذي قد تُتوارث فيه بعض الاختلالات والأمراض وكذا المساهمة في تحقيق بعض الأهداف الإنسانية خصوصًا في المجتمعات التي تشهد حروبًا واضطرابات، فإن الزواج من أجنبي يظل ظاهرة مثيرة للكثير من المشكلات والسلبيات.

وتتنوع سلبيات الزواج من أجنبي بين عدة مجالات لكن أهمها هي تلك السلبيات الاجتماعية التي على رأسها انتشار العنوسة في المجتمع الذي ينتمي إليه الزوجان، فبدل البحث عن شريك الحياة في هذا البلد، يصبح اختيار الزوج أو الزوجة من بلد بعيد مساهمًا في حرمان شريك آخر من فرص الارتباط عبر الزواج. وفي المجتمع السعودي على سبيل المثال تُرصد الكثير من المظاهر الاجتماعية التي تندرج تحت سلبيات الزواج من أجنبي وعلى رأسها:

تزايد نسب الطلاق.

العزلة الاجتماعية التي تعانيها الزوجات الوافدات.

الخلافات القبلية والعائلية بسبب اختيار الزوج لزوجة من خارج مجتمعه.

تعرض الأبناء الناتجين عن هذا الزواج لنتائج التفكك الأسري.

وبالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن الزواج من أجنبي فإن هناك مشكلات ثقافية عميقة أيضًا. إذ يتعرض الأطفال في مثل هذه الزيجات إلى تنشئة هجينة، تخلط بين ثقافة الأم وثقافة الأب، بشكل قد يؤثر على تربية الأبناء، خصوصًا إذا كان الزوجان ينتميان إلى ثقافتين متعارضتين في الأصل، كأن يتزوج مسلم بمسيحية أو مصري بأميركية. وتعد السلبيات الثقافية من أهم النتائج التي لا ينتبه إليها الزوجان إلا بعد نمو أطفالهم وبدئهم في التعرف على محيطهم الاجتماعي والخارجي.

وتزداد مشكلات وسلبيات الزواج من أجنبية عندما يحدث ذلك في مجتمعات لا تزال تسودها ثقافة التمييز والعنصرية. فغالبًا ما يتم رفض الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي إما بسبب عرقه أو أصوله أو لونه أو حتى طبقته الاجتماعية، مما يخلق بيئة غير سليمة لنشأة الأطفال ويؤدي إلى سلبيات أخرى ذات طابع نفسي. ويعاني الأطفال الذين ينشؤون في أجواء مشابهة من انعكاسات خطيرة على نفسيتهم فتنتابهم عدد من الأعراض ومنها:

الخوف والقلق.

ضعف الثقة بالنفس.

رد الفعل العدواني.

لكن أكبر سلبيات الزواج من أجنبي في المجتمعات العربية والمجتمع السعودي على الخصوص هي ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد مستويات التفكك الأسري. وقد ذكرت إحصائية لوزارة العدل في سنة 2015 أن نسبة الطلاق بين السعوديين المتزوجين بأجنبيات

سنة 2015 أن نسبة الطلاق بين السعوديين المتزوجين بأجنبيات تصل إلى حد 23 في المائة، بينما لا تتعدى هذه النسبة 9 في المائة لدى السعوديات المتزوجات من أجانب. وكشفت الإحصائية ذاتها أن وزارة العدل أصدرت 1593 صك طلاق لزواج بين سعودي وغير سعودية، بينما أصدرت 700 صك طلاق لزواج بين سعودية وغير سعودي في السنة نفسها.

ويظل الزواج من الأجنبي عمومًا ظاهرة لها إيجابياتها وسلبياتها وتحتاج إلى قدر كبير من التأني في اتخاذ القرار وفي اختيار الشريك المناسب من الثقافة المناسبة والقريبة، وبناء الزواج على علاقة مودة وتراحم حقيقية. وهذه السلبيات لا تعني أن كل زواج من الأجنبي محكوم عليه بالفشل، إذ يمكن أن يكون هذا النوع من الزواج في بعض الأحيان أنجح من الزواج من شريكة حياة أو شريك حياة من الثقافة والمجتمع نفسه.