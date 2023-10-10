بعد ان تمت إزاحته من قائمة اغنى رجل في السعودية.. لن تصدق كم تبلغ ثروة الوليد بن طلال 2023

الرياض - محمد الاطلسي - قام رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بالإعلان على أنه سوف يقوم بالتبرع بكل ثروته للجهات الخيرية، وبعد ذلك انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يخص ابنته ريم وهي منهارة من الصدمة، يبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن كم تقدر ثروة رجل الأعمال السعودي، وجاء هذا بعد الإعلان عن خبر تبرعه بثروته لجهة خيرية، هنا من خلال موقعنا سوف نقدم لكم بعض التفاصيل عن هذا الخبر، وسوف نذكر بعض التفاصيل التي تخص ثروة الوليد بن طلال.

‏إن الوليد بن طلال هو أحد أهم رجل أعمال السعوديين، ويعتبر من أغني اغنياء الوطن العربي، يملك ثروة كبيرة تقدر ب 32 مليار دولار أمريكي، وتقارب 120 مليار ريال سعودي. ‏يتصدر الوليد بن طلال قائمة أغنى أغنياء العرب وكان هذا لعامين متتاليين، وهو من أهم المستثمرين العرب في أمريكا. ‏قام الامير السعودي بالإعلان أنه سوف يقوم بالتبرع بكل ثروتها التي تقدر ب 32 مليار دولار أمريكي وذلك في الجهات الخيرية، وكان هذا الإعلان من خلال مؤتمر تم عقده في الرياض في عام 2015، حيث قال لهذا المؤتمر أنه سوف يقوم بالتبرع بهذه ثروة هائلة في السنوات المقبلة وذلك عن طريق مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية. ‏قد قام رجل الأعمال السعودي بالتبرع بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي لأجل القضايا الإنسانية الكبرى، كما أنه يملك الكثير من المؤسسات الخيرية التي توجد في 92 دولة. ‏من هو الوليد بن طلال ويكيبيديا

هو أمير سعودي ورجل أعمال ويعتبر من أحد أهم وأكبر فعلي الخير في العالم، وهنا سوف نقدم لكم بعض المعلومات التي تخص رجل الأعمال السعودي:

‏الاسم بالكامل هو الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. ‏يبلغ من العمر حاليا 68 سنة. ‏ولدت في السابع من شهر مارس لعام 1955 ميلادي.

‏يحمل الجنسية السعودية ويقيم في المملكة العربية السعودية. ‏يعتنق الديانة الإسلامية.

‏تزوج الوليد بن طلال مرتين المرة الأولى من دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، والمرة الثانية من أميرة الطويل. ‏لديه ابنة تدعى ريم وابن يدعى خالد.