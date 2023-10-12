انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل بعد "فضح" هذا السر عن الملكه رانيا والملك الاردني.. لن تصدق ماهو؟تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الملكة رانيا عبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 31 أغسطس الماضي بعيد ميلادها الثالث والخمسين.

في هذه المناسبة السعيدة، قامت الملكة رانيا بنشر مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". وقد قامت بنقل كلمات من أغنية المطرب المصري أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، وهي أغنية صدرت العام الماضي وأصبحت رمزًا للمناسبات السعيدة. وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "إيه الناس الحلوة دي.. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة".

يعتبر زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا حدثًا أسطوريًا في تاريخ الأردن. حيث جاب الثنائي شوارع العاصمة الأردنية عمان بعد عقد القران. وكان الملك يرتدي بدلته العسكرية بينما كانت الملكة ترتدي فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد.

تزوج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993 قبل توليه العرش، واشتهرت الملكة بلقب ملكة الأردن بعد عدة أشهر من تتويج زوجها في عام 1999.

التقت الملكة رانيا بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان الأمير عبدالله يبلغ من العمر 31 عامًا. بعد شهرين من اللقاء، أعلن الثنائي خطبتهما وتمت المراسم الزواجية بعد ستة أشهر في 10 يونيو 1993. وأنجبا أربعة أبناء هم الأمير الحسين ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.