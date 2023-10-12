الجوازات السعودية تحدد رسوم تجديد الاقامة للمقيمين بها بعد التعديلات الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - للعمل بأراضى المملكة العربية السعوديه والاحياء التابعة لها يلزم تجديد الاقامه للمقيمين بالمملكه العربية السعودية وهو امر بالغ الاهمية لانة لا يمكن العمل بدونه ومن خلال هذا التقرير سوف نعرض لكم معلومات هامة تخص تجديد الاقامه للمقيمين باراضى المملكة العربية السعودية بالاضافة الى الاوراق المطلوبة لتجديد الاقامه والرسوم المطلوبة للتجديد حيث قامت الحكومه السعودية بتحديد الرسوم المطلوبة لكل خدمة اليكم التفاصيل : الأوراق المطلوبة لتجديد أقامة للمقيمين بالمملكه العربيه السعودية :

يمكن تجديد الاقامه المنتهية الصلاحية للمقيمين بالاراضى السعودية عن طريق التوجه الى ادارة الجوازات واحضار جواز سفر سارى المفعول اضافه الى وثيقة سجل جنائى حديثه تثبت ان المتقدم خالى من اى سوابق جنائية اضافه الى مستند من البنك يفيد ويثبت القدرة المالية للمقيم اضيا شهاده صحية حديثه تثبت ان صاحب الطبل خالى من الامراض المعدية او الخطيرة.

رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكه العربيه السعودية :