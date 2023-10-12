صورة للملكه رانيا تثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي... هل يعتبر ذلك مخالفا للبروتوكول الملكي.. شاهد!

انت الان تتابع خبر صورة للملكه رانيا تثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي... هل يعتبر ذلك مخالفا للبروتوكول الملكي.. اتفرج ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت صورة للملكة رانيا العبدالله تجلس خلف الأميرة رجوة، زوجة ابنها ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله بسيارة "غولف" خلال منتدى "صن فالي" تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث ناشطون عن أن جلوس الملكة في الخلف، خلافا للبروتوكول الملكي، لا ينتقص من مكانتها وأنه تواضع منها.

وقال آخرون إن "حياتهم حلوة وبسيطة وفي مناسبات قادمة راح نشوف الملكة رانيا قدام والأميرة الجميلة رجوة في الخلف.. هم يحترمون الرغبات وكل شخص.. يمارس السلوك اللي يريحه فقط".



وأشارت ناشطات عبر "تويتر" إلى أنه تصرف عادي من الملكة رانيا مع كنتها، يشبه ما تفعله أي أم مع زوجة ابنها، ووصفها آخرون بأنها "أم رائعة".