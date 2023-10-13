تزامنا مع رؤية السعودية 20 .. محمد بن سلمان يكشف عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد بهوية معمارية جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وجاء ذلك من خلال تصريحات رسمية خلال الساعات الماضية، حيث إنه سيتم المطار الجديد بهوية معمارية، والتي تكون بشكل متناسق مع تراث منطقة عسير.

حيث إنه ستصل مساحة المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، ويكون ذلك بالنسبة للصالة لما يقرب من 65 ألف متر مربع، ويكون ذلك بالمقارنة بحوالي 10500 متر مربع للمطار الحالي، حسب ما أعلنه ولي العهد السعودي.

ويكون ذلك مع إنشاء جسـور إركاب، وكذلك إنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية، أما عن الهدف من ذلك هو تسهيل إجراءات السفر، وأيضا بناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، علما إنه من المتوقع الانتهاء من أول مرحلة بحلول عام 2028.

مميزات مطار أبها الدولي الجديد

كما يتميز مطار أبها الدولي الجديد، بأنه يكون بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، ويكون ذلك عبر توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، ويكون ذلك من أجل تجربة سفر مميزة، والتي تكون بكفاءة عالية تساهم في توفير خدمات مميزة لكل من الزوار والمسافرين أيضا.

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فيما يستوعب المطار الجديد ما يزيد عن 13 مليون مسافر بشكل سنوي، ويكون ذلك بزيادة عشرة أضعاف عن الطاقة الحالية، وكذلك تشغيل ما يزيد عن 90 ألف رحلة سنويا أي بزيادة 3 أضعاف الوقت الحالي.

وأيضا سيضم المطار ما يقرب من 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وكذلك سيتم العمل على إنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية، فيما يساهم مطار أبها الجديد، في تعزيز ريادة منطقة عسير، وذلك تزامنا مع رؤية السعودية 20