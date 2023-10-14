شاب يستقبل ولد عمه عندما رفضو اهله يستقبلونه .. لكن مافعله الآخر معه لا يصدق ؟ تفاصيل واقعة هزت السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت قصة على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي تحدث عن تفاصيل ماحدث معه مع ولد عمه المسجون وصاحب سوابق عندما رفض اهله استقباله اتصل ومارفضت طلبه استقبلته فورآ وتمشينا ورحنا وجينا وفتحت له بيتي لكن رد الجميل كان صادمآ اكرمته وماقصرت معاه لكن مافعل بي بالنهاية كان صادمآ.

يقول اتصل بي ولد عمي عندما رفضوه اهله طلب مني ان اخذه عندي المهم اخذته قلت تعال الله يحييك انت اخوي وأبرك الساعات يقول والله واخذه واتصل على البيت ذاك الايام قبل الجوالات اتصلت على البيت قلت جهزو الغداء ترى بيجيني رجال قالوا ان شاء الله .

قالوا ترى حنا نبي مقاظي ونبي كذا يقول قلت ما يخالف ترى في راعي مواد غذائية على الشارع العام اتعامل معه انا مرة واتقضى منه ويعرفني تمام المعرفة ويعرف عملي ويعرف من انا ويعرف كل شيء.

يقول مريت الرجال اخذته وجلس معي في المكتب شوي لين انتهى الدوام طلعنا قلت عشان تخير مرة وحدة بنمر راعي المواد الغذائية!! يقول والله وارجع ريوس بالجمس واعطيه الورقة راعي المحل واقعد اسولف انا وياه والعمال يحملون المقاضي من البقالة.

حملو الصالون مرة فل وهو يناظر وانا اسولف انا والرجال صاحب البقالة بيننا علاقة وطيدة . بعدها نروح البيت ونتغدى وصلينا العصر يقول قلت عاد عنه متعود انام شوي الى الساعة 8 بروح انا وياك نتمشى قال خير ان شاء الله.

خذ راحتك انا عندي الشاهي ومافيني نوم يقول وقت انا دخلت ورحت انام على نياتي.

الاخ في الله وش قام يسوي؟ كانت الصدمة هنا : تخبرون اول يحطون ذيك اللي يسمونها مكتبة في في المجالس اللي كلها يحطون فيها كتب ويحطون فيها تحف وفي من ظمنها بوك اوراق عليه اسمي خاص فيني راح الاخ في الله استدناه (اخذه) وكتب من فلان ابن فلان الى فلان ابن فلان لصاحب المواد الغذائية.

ارجو التسليم حامل الورقة مبلغ وقدره عشر الاف ريال واعتبرها دين وان شاء الله اني اسددكم خلال اسبوع وطقها بالختم وصفطها في ظرف وطلع من الباب ويروح لراعي البقاله. جرأة واجرام وقلة ادب ( ان انت اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمردا).

المهم يروح الرجال لصاحب البقالة. سلام عليكم صاحب البقاله وعليكم السلام انت فلان ابن فلان؟ طبعا يعرف اسمه من وقت كان معي ف السيارة قال ايه نعم. احنا جيناك اليوم الرجال قال نعم نعم يقوله والله الرجال الحقيقة اناامرني الرجال شغلة وارسلني لك ما ادري اش عطاني يقول لو تكرمت سلمه المبلغ المكتوب ال الرجال ثقة يوم فتحه شاف الختم تبعه .

قاله ابشر يامر امر ابو فلان وراح يفتح الصندوق وعطه المهم خلى الورقة في الصندوق اسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة يقول وتقظى من عنده يمكن مرتين.

مادري عن هالسالفة ماكلمني ويناضرني نضرات غريبه وانا ماعرف المهم عقب اربعة اشهر او خمسة اشهر قال يا ابو فلان ماني بمستحين منك اخاف الشي يلزم ذمتك.

قال لا ابد تم عسى ما شر؟ قال ما ودك تعطيني الدراهم اللي عندك؟ يقول انصمت وتغيرت ملامح وجهي وانا بحياتي ماطلبني ريال من وين جاني بها الكلام؟ قلت فلوس اش !! قال افا فلوس ايش؟ قام بفتح الصندوق ويطلع الورقة وقال سم هذي الله يحفظك وقريتها قلت هذي من عطاك اياه؟ قال الرجال اللي انت ارسلته اللي جيت انت واياه هنا وتقظيت واخذت كذا وكذا وتقولي هذا ابن عمنا وهذا ولدنا . يقول انا الحين اسقط في يدي وش اقول؟ انا الي مفرط اوراقي وختمي وفي النهاية ولد عمي يسويها فيني. واقوله ابشر بالسعد هالحين بمر على البنك ولا بكرة الا وهي عندك.

واروح امعطها عشرة الاف واروح اسددها راحت فبعض الناس سبحان الله العظيم تكرمه وهو وانتم بكرامة ما يستاهل يُكرم. ردي اول وتالي تبي ترفعه مثل ترفعه وهو يطيح ما في فايدة .

ويختتم القول الواحد يكون حذر في تعامله مع الناس واذا الواحد يبي يحسن لكن في حدود ترى يحمى نفسه . اتمنى انكم استمتعم معنا [فريق اليوم التاسع9 ] يتمنالكم قضاء اوقات ممتعه