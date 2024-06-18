شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الحر وأمراض الصيف فى العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن عيد الأضحى مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة حارة، لذا يزداد خطر المشاكل الصحية التى نواجهها مثل الإصابة بالمرض بسبب الحرارة، لذا نقدم فى هذا التقرير نصائح بسيطة تساعدك على الوقاية من أمراض الصيف والحرارة فى العيد.

الأمراض المرتبطة بالحرارة فى العيد ونصائح الوقاية

وبحسب موقع psri hospital تعد الأمراض المرتبطة بالحرارة من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في فصل الصيف، ويمكن أن ينجم الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس عن هذه الأمراض عندما يكون جسمك غير قادر على التحكم في درجة حرارته.

الأمراض المرتبطة بالحرارة

يعد الإرهاق الحراري وضربة الشمس أمرًا شائعًا خلال فصل الصيف عندما يكافح جسمك لتنظيم درجة حرارته.

تشمل أعراض الإنهاك الحراري التعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان.

تعتبر ضربة الشمس أكثر خطورة ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم والارتباك وفقدان الوعي.

نصائح للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة فى عيد الأضحى

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

- تجنب البقاء في الهواء الطلق خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

- ارتدي ملابس فضفاضة وخفيفة الألوان لمساعدة جسمك على البقاء باردًا.

- خذ فترات راحة متكررة في منطقة باردة ومظللة للراحة والتهدئة.

- إذا شعرت بأعراض الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، فاطلب الرعاية الطبية الفورية من مستشفى قريب.

حروق الشمس وحماية الجلد: حروق الشمس هي مشكلة صحية شائعة أخرى في الصيف يمكن أن تسبب الألم والاحمرار وتقشير الجلد.

عندما تُترك بشرتك دون حماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية لفترة طويلة، تحدث حروق الشمس.

ارتداء الملابس الواقية مثل القبعات والقمصان طويلة الأكمام، ووضع واقي الشمس بمعامل حماية SPF 30 على الأقل، والبقاء بعيدًا عن الشمس خلال ساعات الذروة، كلها إجراءات ضرورية لمنع حروق الشمس.

من المهم حماية بشرتك من التأثيرات طويلة المدى للتعرض لأشعة الشمس، مثل سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى تجنب حروق الشمس. استخدم واقي الشمس كل يوم.