نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة جريش باللحم بأسهل وأسرع طريقة صحية ومغذية وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
شوربة جريش باللحم ، من أنواع الشوربة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل البعض على تناولها في المطاعم، ويكثر تناولها على وجبة الفطور، وتحظى بإقبال الكثير أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الملوخية الخضراء بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شوربة جريش باللحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات شوربة جريش باللحم
تتكون شوربة جريش باللحم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب من الجريش المجروش.
- ربع كيلو لحم مقطع قطع صغيرة.
- قطعة عظم.
- ملعقة صغيرة من السمنة.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- عود قرفة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.
- رأس ثوم كامل مفصفص.
- نصف كوب ماء.
- لتر ونصف ماء مغلي.
- ملح.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل شوربة جريش باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، و بطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:
- نحضر الجريش جيدا، ثم ننقعه في الماء لمدة ساعتين.
- يعد ذلك نصفيه من الماء جيدا.
- ثم نضع حلة على نار متوسطة، ونضيف إليها السمنة وقطع اللحم والعظمة وعود القرفة، ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها ويجف ماءها.
- ثم نضيف القرفة والفلفل الأسود والهيل ونخلطهم جيدا، ثم نخفض النار.
- بعد ذلك نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها البصل والطماطم والثوم ونخلط جيدا.
- ثم نضيف الخليط على اللحم ونقلبهم، ثم نترك الصلصة حتى تنضج لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف الجريش ونقلب قليلا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف الماء المغلي ونقلبهم ونترك الشوربة حتى تغلي.
- ثم نقلب الشوربة ونغطي الحلة ونتركها لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب الشوربة، ثم نغطي الحلة مرة ثانية ونتركها لمدة 10 دقائق.
- ثم نرفع الغطاء ونقلب الشوربة، ثم نغطي الحلة مرة ثانية ونتركها لمدة 10 دقائق، وهكذا لمدة ساعة.
- ثم نضيف الملح وماء مغلي حسب القوام المرغوب للشوربة ونقلبهم.
- بعد ذلك نغطي الحلة ونتركها حتى تنضج تماما لمدة نصف ساعة تقريبا.
- ثم نرفع الشوربة من على النار، ونقدم شوربة جريش باللحم في أطباق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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