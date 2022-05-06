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يوجد العديد من أنواع الغذاء تتحمل درجة الحرارة العادية للجو، فينصح بعدم وضعها في المبرد، وهذا بسبب أنه سوف يعمل على تعفنها بشكل سريع، حيث أن العديد من الدراسات أثبتت بتواجد عدة أنواع من الفواكه والخضروات والعديد من المأكولات التي لا تتحمل درجة الرطوبة وخصوصًا الطماطم والخيار، فمن الأفضل ألا توضع في الثلاجة، لأنها تتضمن على مقدار عالي من الماء مما يتسبب في تعفنها بكل سهولة. ما هي قائمة المأكولات التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة؟ أصدرت مجلة فرويندين الألمانية قائمة متعددة من المأكولات التي من الواجب عدم إضافتها في المبرد بسبب عدم قدرتها على تحمل البرودة، ومن ضمن تلك الأطعمة هي الطماطم والخيار، مع الإضافة إلى ذلك الأناناس والقهوة والموز والثوم والبصل والخوخ والبطاطا والبرقوق سلع المخابز وكذلك الحمضيات.

حيث أن المجلة أوضحت أن تواجد هذه المأكولات في المبرد يتسبب في تعفنها بالصورة السريعة، لأنها تتضمن على نسبة عالية من الماء، وكذلك نصحت هذه المجلة بعدم إضافة البهارات في المبرد أيضًا، وهذا بسبب أن الكركم وكل التوابل الأخرى تستطيع أن تفقد الرائحة الخاصة بها بشكل سريع أثناء تواجدها في الثلاجة، وكذلك نصحت بعدم وضع أي عبوات مفتوحة.

كما أن المجلة الألمانية أكدت بأن إضافة تلك المأكولات التي سبق ذكرها في المبرد يعمل على فقدانها للرائحة والخصائص التي تتميز بها واستطاعت أن تدعو الأشخاص من أجل تجنب حفظ المأكولات في الأكياس البلاستيكية أو الورقية. نصائح من أجل التخلص من أي رائحة كريهة في الخيار من الواجب التخلص من الزوائد المتواجدة في نهاية قطع الخيار، لكي لا تتسبب في تواجد أي رائحة كريهة.

كما يتم إحضار كيس مصنوعًا من القماش يكون متميزًا بسرعته في امتصاص الرطوبة وكذلك يجب أن يكون جافًا، لكي يتم وضع الخيار به لمدة طويلة من أجل تصفيته.

يجب الاهتمام بالنظافة الجيدة لدى الخضروات، مع التأكد من أن تلك الخضروات ليست فاقدة إلى خواصها الغذائية أو الطعم الخاص بها أو الرائحة أيضًا، كما أن الخضروات من الممكن أن تعتبر بأنها الطريقة الجيدة من أجل المحافظة على الجسم والصحة. عمر شويل - جدة لا تضعي الخيار والطماطم في الثلاجة مرة أخرى لهذه السبب ستتفاجئين - ثقفني

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