طريقة عمل الغريبة الناعمة أحلى طعم بيتي وأطعم من المحلات

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الغريبة الناعمة أحد أشهر أنواع الحلويات التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، ويوجد لها أكثر من طريقة تحضير في المنزل بطرق عديدة، وطرق التحضير هذه تختلف باختلاف البلد التي يتم تحضير فيها الغريبة وأشهر الطرق هذه طريقة تحضير الغريبة تبعاً للمطبخ المصري.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
بهذه المكونات البسيطة يتم تحضير الغريبة الناعمة في المنزل كما يلي:
المكونات:
- عدد ٤ أكواب دقيق متعدد الأغراض.
- كوب سكر بودر.
- كوبان سمنة.
- مكسرات للتزيين.
- بياض حبة بيض.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- رشة ملح.
طريقة التحضير:
- نخفق السمنة جيدًا في البيض حتى يتحول اللون للأبيض.
- ثم نضيف السكر ونخفق المكونات مع بعضها حتى يمتزجوا معاً.
- نضيف الدقيق بشكل تدريجي ونعجن لتتكون عجينة طرية ومتماسكة.
- في هذه الخطوة نضيف بياض البيضة ونقلب العجين معاً لتتكون عجينة متماسكة.
- ثم نشكل العجينة لكرات صغيرة ونضغط على منتصفها، وفي المنتصف نضع الفستق، ونكرر تلك الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين كاملةً.
- نرص الغريبة في صينية غير لاصقة على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ١٥ دقيقة، مع مراعاة أن الغريبة لا يتغير لونها.
- نخرجها بعد ربع ساعة ونضعها في طبق التقديم.
طريقة عمل الغريبة بالسميد
يمكن تحضير الغريبة باستخدام السميد الذي يستخدم في الأساس لصناعة البسبوسة، ويتم تحضيرها كما يلي:
المقادير:
- عدد ٤ أكواب دقيق.
- ملعقتان كبيرتان سميد ناعم.
- كوبان سمنة.
- كوبان سكر ناعم.
- فانيليا.
طريقة التحضير:
- أول خطوة نذيب فيها السكر والسمنة على نار متوسطة.
- بعد ذلك نخلط الدقيق العادي مع السميد ونقلبهم جيدًا ثم نضيف خليط السمن عليه ونعجنهم مع بعض لتتكون عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نضع العجينة لمدة ساعة في الثلاجة.
- نشكل العجينة بعد ذلك لدوائر صغيرة ونضعها في صينية الفرن.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة.
- في النهاية نزينها بأي نوع مكسرات موجود.
طريقة عمل الغريبة بالزبدة
المميز في الغريبة ظهور طعم الزبدة الشهي الذي يبحث عنه الأشخاص، ويتم تحضيره كالتالي:
المقادير:
- كوبان دقيق.
- كوب سكر ناعم.
- كوب زبدة.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- فستق مجروش.
طريقة التحضير:
- بعدما نحضر وعاء كبير نخفق فيه الزبدة والسكر معاً ليكونا خليط.
- ثم نضع الفانيليا على الخليط ونخفق باستمرار.
- وبعد ذلك نضع الدقيق على مراحل ولا نتوقف عن الخفق لتتكون عجينة متجانسة.
- في هذه المرحلة نشكل العجينة على هيئة أقراص صغيرة نضغط في منتصفها بالإصبع وفي مكان الضغط هذه نضع حبة الفستق.
- نرص حبات الغريبة في صينية فرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٠ دقائق لتستوي ولكن لا تأخذ لون.
- تقدم بعدما تبرد بشكل تام.
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