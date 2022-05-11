انت الان تتابع خبر خبر عاجل ..هل تنوي فيفي عبده اعتزال التمثيل؟ ما هو السبب اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتأت الفنانة فيفي عبده أنها لن تقدم أي جديد على صعيد الدراما التلفزيونية وذلك بسبب عدم تفاعل الجمهور مع مسلسلها الرمضاني ”شغل في العالي“ الذي عرض دراما رمضان 2022.

وصنفها بعض النقاد بأنها كانت من بين الفنانات اللاتي لم يظهرن بشكل مميز يليق بتاريخها، ووُصف عملها من جانب البعض بأنه ضعيف، فاستاءت فيفي عبده بسبب عدم حصول المسلسل على ردود أفعال قوية.

وكشفت للمقربين منها بانها لن تلعب دور البطولة المنفردة مرة أخرى وستكتفي بمساحة دور معينة تعود من خلالها إلى قلوب جمهورها مرة أخرى، حيث ستعتمد على اختيار سيناريو قوي وتظهر بين نجوم كبار لديهم جماهيرية كبيرة هذه الفترة كي يبزغ نجمها مجددا.

أما فكرة الاعتزال غير واردة تماماً كما يخمن البعض