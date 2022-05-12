بسكويت التمر اللذيذ بنصف كوب زيت وبمكونات بسيطة

بسكويت التمر من المخبوزات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة فهو سهل وسريع التحضير ولا يحتاج إلى مكونات مكلفة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية لأنه يحتوي على التمر الغني بالعديد من العناصر الغذائية والألياف والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكربوهيدرات وسكر الفركتوز، كما أنه غني بالسعرات الحرارية ومضادات الأكسدة، وأيضاً يحتوي البسكويت على البيض والحليب مما يجعله من الحلويات المفيدة وليس مجرد تحلية يفرح بها الأطفال بدون فائدة للجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت التمر اللذيذ بمكونات بسيطة.

مكونات بسكويت التمر



بسكويت التمر من المخبوزات البسيطة التي يمكنك إعدادها بمكونات غير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير التي تعطي أفضل النتائج:

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الدقيق.

مكونات حشو البسكويت

500 جرام من التمر أو العجوة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير بسكويت التمر اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:

ضعي بيضتين بحرارة الغرفة في إناء عميق وأضيفي عليه ملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كوب من السكر البودرة الناعم وقلبي جيداً بالمضرب اليدوي حتى يمتزج السكر مع البيض. ثم أضيفي عليهم نصف كوب من الزيت وقلبي بالمضرب اليدوي لمدة دقيقة بعدها أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع التقليب الجيد. ثم نقوم بإضافة كوبين من الدقيق إلى الخليط والتقليب حتى يختفي الدقيق ويمتزج مع باقي المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق باليد. تغطى العجينة لمدة 15 دقيقة حتى يسهل تشكيلها، ثم نقوم بتحضير الحشوة فنضع العجوة في إناء ونضيف عليه الزيت والقرفة مع العجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وطرية. نقطع عجينة التمر إلى كرات صغيرة لتكون جاهزة للاستخدام. ثم نأخذ قطعة من العجين ونفردها على شكل دائرة ثم نضع كرة من عجينة التمر داخلها ثم نغلق الدائرة عليها جيداً ونلفها على شكل كرة. نضغط على كرة العجين قليلاً ثم نقوم بعمل شقوق عليها بالسكين للتزيين. وللحصول على شكل ثاني قومي بتكرار الخطوة السابقة والضغط علي كرة العجين قليلاً. ثم نقوم بعمل 8 فتحات بمقص من حول الدائرة ونلف الفتحات لأعلى باتجاه واحد للحصول على شكل يشبه الوردة. توجد طريقة ثالثة للتشكيل وهى فرد العجينة بشكل مستطيل، ثم نفرد عجينة التمر (بنصف حجم المستطيل). ثم نضعها فوق نصف عجينة البسكويت ونغطيها بالنصف الثاني من العجينة. نقوم بدهن الوجه بالحليب ونرش عليه السمسم وتقطع مربعات أو مثلثات حسب الرغبة، ثم نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت. ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 13 دقيقة حتى ينضج ويمكنك إشعال الشواية للحصول على اللون الذهبي. نخرج البسكويت من الفرن عند تمام النضج ويترك ليبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل البسكويت

البسكوت بأنواعه من المخبوزات المحببة جداً للأطفال ولذلك تحرص كثير من الأمهات على إعداده بكثرة، ولنجاح عمل البسكويت في المنزل بطعم وقوام مثل الجاهز سنقدم لكم فيما يلي بعض النصائح الهامة للحصول على مذاق مميز وقوام خفيف: