طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة بطعم مختلف ورائع ليس له مثيل

تعتبر فطائر الطاسة السريعة من الوصفات المبتكرة، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة يعشقه الجميع سواء كباراً أو صغاراً، وطعمها يتناسب مع كل الأذواق المختلفة، وهي من الوصفات السهلة والخفيفة جداً، والتي لا تحتاج لوقت كبيرة ولا مجهود متضاعف لإعدادها، وهذا ما يميزها عن الكثير من الوصفات الأخرى، كما يمكن تقديمها في الأوقات المختلفة سواء الغداء أو العشاء، وتسعى ربات البيوت لمعرفة وصفات سريعة سهلة لتحضيرها سريعاً لأسرتها، ولذلك قررنا أن نطلعكم عن طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة.

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة

الفطائر كما نعلم جيداً أن تحضر من الدقيق مع بعض المكونات، ولكن فطائر البطاطس مختلفة تماماً من خلال مكوناتها، كما أن طريقتها سهلة وبسيطة لا تحتاج لعجن كباقي المعجنات والفطائر الأخرى، وهي تعد وصفة غذائية مفيدة جداً للجسم وتتناسب مع الأطفال، لأنها تحتوي على عدد كبير من الخضروات والمكونات المفيدة جداً.

المكونات:

2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة ومقطعة مكعبات.

بصلة مقطعة مكعبات.

حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة زبدة.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

القليل من الثوم البودر.

جبن مفروم.

4 بيضات.

طريقة التحضير: