نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي فطيرة الجلاش السريعة وصفة جديدة ومبتكرة بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
دائما ما يحتاج الجميع للتجديد والابتكار في الأكلات التي يم تناولها باستمرار، حيث أن التكرار في الوصفات يتسبب في الشعور بالملل ورفض تناول الطعام وتحديداً للأطفال، وتزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل الأمهات باستمرار عن وصفات جديدة ومختلفة، والتي يمكن تقديمها للأسرة في الأوقات المختلفة، وفطيرة الجلاش واحدة من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، وتحرص الأمهات على إعدادها في وجبة الإفطار أو العشاء، حيث تتميز لطعم الخطير المختلف جداً، وسوف تنال إعجابكم أيضاً عندما تجربوها، وسوف نتعلم معاً طريقة عمل فطيرة الجلاش.
طريقة عمل فطيرة الجلاش
فطيرة الجلاش من الوصفات السهلة جداً والتي يمكن حشوها بأكثر من حشو، حيث يمكن تقديمها كنوع من أنواع المقبلات أو الحلويات حسب الرغبة، وكلا هذا حسب الأذواق أو ما يطلبه أفراد الأسرة، وتتميز تلك الوصفة بسهولة تحضيرها فهي لا تحتاج لوقت كبير ولا مجهود.
المكونات:
- نصف كيلو جلاش.
- نصف كوب سكر بودر.
- 2 كوب من اللبن.
- نصف كوب سمن ذائب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- مكسرات.
- شربات.
طريقة التحضير:
- نجهز المهلبية من خلال وضع وعاء على النار ونضع به كوب واحد لبن ونقلب جيداً.
- نضيف السكر على المكونات، ونقوم بالتقليب جيدا على نار متوسطة، ثم نضع باقي مقدار اللبن ونستمر في التقليب، حتى نحصل على قوام سميك ومتماسك.
- يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد جانباً.
- نحضر صينية متوسطة الحجم، وتدهن بالقليل من السمن، ونفرد فيها الورقة الأولى من الجلاش، ونحرص على دهنها بالسمن.
- نضع باقي ورق الجلاش حتى نصل لنصف الكمية، وتدهن بالسمن من الأعلى.
- في المنتصف نفرد فيها المهلبية بالتساوي، ونقوم برص باقي طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى يدهن بالسمن.
- نقوم بتقطيع الفطيرة بالشكل المرغوب فيه، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة لتأخذ اللون الذهبي المميز.
- نخرج فطيرة الجلاش من الفرن وتسقى على الفور بالشربات البارد وهي ساخنة، وتترك قليلاً لتبرد ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.
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