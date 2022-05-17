بدون رجيم.. تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة هتخسي أكثر من 5 كيلو

تخسيس الكرش أصبح حلم كل رجل وامرأة، حيث أن الكرش يسبب انزعاج لهم أثناء ارتداء الملابس وحضور الحفلات والمناسبات، فقد يسبب الكرش عدم تمكنهم من ارتداء الملابس المناسبة، وكذلك يشعر الجميع بالحرج أثناء ظهور كرش البطن في الحفلات، حيث يتكون الكرش نتيجة تراكم الدهون في منطقة البطن، وتأتي هذه الظاهرة نتيجة تناول الطعام ليلاً أوو الاعتماد بشكل كبير على الأكلات السريعة المشبعة بالدهون الغير صحية، ولكن هناك عدة وصفات طبيعية يمكن من خلالها عالج هذه المشكلة، ويعود الجسم إلى وزنه المثالي ويودع الجميع الحرج والقلق أثناء ارتداء الملابس.

طريقة تخسيس البطن وإزالة الكرش

يلاحظ الجميع أن أسرع منطقة بالجسم تتراكم فيها الدهون هي منطقة البطن، وعند التخسيس نجد صعوبة في فقدان دهون هذه المنطقة مرة واحدة، وهي تعد من أكثر المناطق التي تسبب الإحباط للجميع، ويحاول الكثير إتباع نظام غذائي خالي من الدهون لتنزيل منطقة البطن ولكن الأمر يحتاج إلى وقت كبير، لذلك البد من وصفات طبيعية ومشروبات تساعد مع إتباع هذا النظام وممارسة الرياضة لتوديع الكرش والدهون، وسوف نلقي الضوء على جميع الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الكرش.

مغلي الكمون

يساعد مغلي الكمون على تنزيل دهون منطقة البطن بشكل سريع، فهو يحسن من عملية التمثيل الغذائي وتسهيل عملية الهضم والتخلص من دهون الجسم، ويمكن تحضيره من خلال ما يلي.

أولا نحضر كوب من الماء.

ملعقة من الكمون صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على النار وتترك بعد الغليان لليوم التالي.

يتم تناول المشروب بشكل يومي على الريق.

ماء الليمون والعسل الأبيض

الليمون من المشروبات المفيدة للجسم، فهو غني بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم، وكذلك يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم، أما العسل الأبيض فهو مفيد للجهاز المناعي، ولتحضير المشروب نحتاج إلى المقادير التالية.