اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

اقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم، الأماكن ذات الجلد الحساس مثل الوجه وتحت الإبط تكون أكثر عرضة للتلوث وتراكم الطبقات السوداء، كما أن العوامل الخارجية مثل الأتربة وأشعة الشمس لهم دور كبير أيضاً في غمقان وتلوث بشرة الجسم، لذلك تقوم الفتيات والسيدات بشراء الكريمات لتفتيح بشرة الوجه والجسم، ولكن بعد فترة تجد الفتيات ظهور آثار سلبية على البشرة من الكريمات الصناعية، لذا يبحثن عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على توحيد لون بشرة الجسم والوجه، والتخلص من أي أماكن داكنة أو بثور سوداء، كما أن الوصفات الطبيعية تعطيكِ نتائج مميزة، ولا تؤذي بشرة الجسم أو الوجه، وللتعرف على وصفات تبييض الوجه والجسم تابعوا هذا المقال.

كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم

فصل الصيف يعتبر من أكثر الفصول التي تعاني منه الفتيات والسيدات، حيث تكون أشعة الشمس حارقة وتسبب حروق والتهابات بشرة الوجه والجسم.

ربع كوب من السكر الأبيض الخشن.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

طريقة عمل كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم

تحلم الفتيات بلون موحد للجسم، دون ظهور أماكن داكنة وأماكن فاتحة، حيث أن جمال البشرة يدل على أنوثة الفتاة، لذلك يمكنك استخدام الوصفة التي سوف نوضحها لكِ سيدتي، حتى تحصلين على بشرة لامعة وناصعة البياض وناعمة الملمس، لذا يمكنك استخدام تلك الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع السكر الأبيض والخميرة وعصير الليمون في وعاء ونقلبهم جيداً.

نبدأ في إضافة زيت الزيتون بشكل تدريجي حتى يصبح قوام الخليط كريمي متماسك.

نوزع المزيج على البشرة المراد تفتيحها بعد غسلها بالماء وتركها مبللة ونقوم بتدليكه لمدة ربع ساعة.

بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء و نجففها جيداً.

يمكنك تكرار الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على لون البشرة المرغوب فيها.

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