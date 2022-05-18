طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء بمذاق لذيذ ولون أخضر فاتح ومميز

طاجن الملوخية الخضراء ، يتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية، كما أن الملوخية الخضراء مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق لذيذ، ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء.

مكونات طاجن الملوخية الخضراء

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث ملاعق كبار ونصف من الثوم المدقوق وليس المفروم.

ملعقة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

كيلو من الملوخية المخرطة.

لترين من شوربة اللحم.

مكعب من مرقة الخضار.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء وطريقة تحضيره كالتالي: