نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل الفطائر التركية المشهورة بالمذاق الرائع بمكونات غير مكلفة للغاية في المقال التالي
تشتهر الفطائر التركية بأنها من أنواع الفطائر التي لا تكلف من يقوم بعملها الكثير حيث أن معظم مكوناتها تتواجد في المنزل باستمرار، وتتنوع طرق حشو هذه الفطائر البسيطة على حسب النوع المتوفر والمرغوب لدى كل فرد، وجميع الأمهات تلجأ إلى تحضير الأطعمة السريعة السهلة التي يتم تحضيرها في أي وقت للأبناء، واليوم سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الفطائر التركية والتعرف على طريقة تحضيرها من البداية بكل وضوح.
مكونات عمل الفطائر التركية
اليوم سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على مكونات عمل الفطائر التركية السريعة وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق ( على حسب العجينة ).
- بياض بيضة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر.
الحشو
- بصلة مفرومة.
- حبة صغيرة من الطماطم المقطع.
- رشة من الملح.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير الفطيرة
نعرض لحضراتكم طريقة تحضير مفصلة لعمل هذه الفطائر اللذيذة ذات الرائحة الجذابة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء للعجن ونضع به الماء الدافئ ثم نضع عليه كوب الزبادي والزيت وبياض البيضة والسكر ونضربهم جيداً بالمضرب السلك حتى يذوب السكر.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به الملح والخميرة الفورية ونضعهم على الخليط السابق ونعجنهم حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك لمدة ساعة حتى تخمر.
- نقوم في ذلك الوقت بوضع البصل المفروم في طاسة على النار وبه قليل من الزيت ونقلب البصل حتى يذبل، ثم نضيف عليه الطماطم واللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح ونتركها حتى تتعصج.
- نحضر العجينة بعد تخمرها ونفردها بالنشابة على شكل مربع بسمك مناسب، ثم نقسم العجينة إلى ثلاث قطع ( على شكل مستطيل ).
- نقوم بتقطيع قطعة العجينة الواحدة بالسكين من ناحية واحدة فقط إلى منتصفها على شكل أصابع رفيعة ونكرر هذه الخطوة على القطعتين الباقيين.
- نضع جزء من اللحمة على طرف العجينة السليم ونقوم بلفها جيداً ناحية الجزء المقطع وتصبح على شكل رول ثم نلفها على شكل قرص دائري، ونكرر أيضاً هذه الخطوة على الباقيين.
- نضع هذه الفطائر في صاج مدهونة ونضع على وجهها صفار بيضة باستخدام الفرشاة.
- ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك في الفرن حتى تأخذ اللون المناسب.
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