خطوات عمل الفطائر التركية المشهورة بالمذاق الرائع بمكونات غير مكلفة للغاية

تشتهر الفطائر التركية بأنها من أنواع الفطائر التي لا تكلف من يقوم بعملها الكثير حيث أن معظم مكوناتها تتواجد في المنزل باستمرار، وتتنوع طرق حشو هذه الفطائر البسيطة على حسب النوع المتوفر والمرغوب لدى كل فرد، وجميع الأمهات تلجأ إلى تحضير الأطعمة السريعة السهلة التي يتم تحضيرها في أي وقت للأبناء، واليوم سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الفطائر التركية والتعرف على طريقة تحضيرها من البداية بكل وضوح.

مكونات عمل الفطائر التركية

اليوم سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على مكونات عمل الفطائر التركية السريعة وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق ( على حسب العجينة ).

بياض بيضة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

الحشو

بصلة مفرومة.

حبة صغيرة من الطماطم المقطع.

رشة من الملح.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الفطيرة

نعرض لحضراتكم طريقة تحضير مفصلة لعمل هذه الفطائر اللذيذة ذات الرائحة الجذابة وهي كما يلي:-