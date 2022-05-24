نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرص واحد من الصيدلية ودعي الصراصير والنمل والذباب وحشرات الصيف في 3ساعات في المقال التالي
الحشرات من أكثر الأشياء التي قد تسبب التوتر والقلق لكل ربة منزل، وخاصتًا في فصل الصيف الذي تبدأ فيه الحشرات بالظهور بشكل كبير كميات قد يصعب السيطرة عليها بطرق التنظيف التقليدية، ومنهم النمل والصراصير والذباب والناموس، وكل ذلك يمكن التخلص منه الان بطريقة بسيطة وطبيعية ولا تسبب أي أضرار لصحة أفراد الأسرة، وخاصتًا الأطفال، وذلك على عكس المبيدات التي ينبعث منها روائح تسبب العديد من الأمراض بمجرد استنشاقها وهذه الطريقة هي ماجئنا لكم بها في هذا المقال.
طريقة استخدام قرص الأسبرين للتخلص من الحشرات في المنزل بكل سهولة
من المتعارف عليه استخدام الأسبرين لتسكين الألم في الجسم وعلاج بعض الامراض، ولكن فوائد الأسبرين لن تتوقف على ذلك فله فوائد أخرى وهي التخلص من الحشرات التي قد تتواجد في المنزل بكمية كبيرة من خلال عمل خلطة بسيطة وهي كالآتي:
المكونات:
- قرص واحد من الأسبرين.
- ملعقة من القرفة.
- قطرات من الخل.
- قطرات من المياه.
طريقة التحضير
- في البداية يتم إحضار الأسبرين وطحنة جيدًا حتى يصبح ناعم مثل الدقيق بدون اي تكتلات.
- بعد ذلك يتم إحضار القرفة وخلطها به حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي إليهم قطرات الخل والمياه مع بعض مع التقليب بشكل تدريجي حتى تصبح عجينة لينة طرية ولا يتم إضافة المياه أو الخل بعد ذلك.
- قلبي الخليط جيدًا، ثم قومي بتنظيف المنزل جيدًا ووضع هذا الخليط في كل ركن من أركان المنزل، أو في أي اماكن قد تتجمع في النمل أو الصراصير الصغيرة.
- تترك العجينة في أركان المنزل حتى تجف ويتم التخلص من كل الحشرات المتواجدة والتأكد من ذلك.
- لابد من تنظيف المنزل من بقايا العجينة الموجودة وذلك حتى لا يتأثر بها الأطفال المتواجدين في المنزل.
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