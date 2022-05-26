بكوب دقيق اصنعي بلح الشام المقرمش بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من الجاهز

بلح الشام المقرمش ، من الحلويات الشرقية الجميلة التي تتميز بخفة قوامها، وهو من الحلويات سريعة التحضير وتستطيع الأمهات القيام بصنعها في المنزل بكل سهولة، وهو من الحلويات التي تمتلك كمية كبيرة من السكريات التي تجعل الكثير من الأطفال يرغبون في تناوله، وهو حلوى سهلة التحضير وتستطيع ربات البيوت القيام بعمله في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الشربات.

ذرة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والملح ثم نضع الوعاء على النار ونضيف إليه الزيت ونتركه حتى يغلي. ثم نضيف الدقيق، والنشا ونقلب باستمرار، ثم نرفع الوعاء من على النار مباشرةً ونقلب حتى يختفي الدقيق تماماً. نترك العجين يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة البيض، والفانيليا ونعجن بواسطة اليد حتى يختفي البيض تماماً. نضع عجينة بلح الشام في كيس الحلواني، ثم نقوم بتقطيعها إلي أصابع متوسطة الحجم. ثم نقوم بوضع طاسة كبيرة ونضعها على النار ونقوم بوضع بلح الشام في الزيت قبل أن يسخن. نقلب الأصابع من وقت لآخر حتى تتحمر الأصابع وتنضج جيداً. ثم نقوم برفع الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرة ونتركها لمدة ٥ دقائق حتى تتشرب جيداً. نقوم برفع الأصابع من الشربات ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل بلح الشام المقرمش

توجد بعض النصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-