معجزة القرنفل لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

القضاء على الشيب بالقرنفل، يستخدم الكثير من الناس القرنفل كمشروب ساخن لعلاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، حيث يساعد في التخلص من انتفاخات البطن، وآلام المعدة المتكررة، كما يساعد في تهدئة التهابات القولون، وتقوم الأمهات بإضافته إلى بعض الأكلات حتى يعطي نكهة مميزة للأطعمة، لذلك فهو متعدد الاستخدامات، ولم تتوقف فوائده عند ذلك بل يدخل في وصفات القضاء على الشعر الأبيض المزعج، فهو يساعد على تعزيز نمو الشعر باللون الأسود الطبيعي، ويحسن من لمعان ونعومة الشعر، لذلك يبحث الجميع عن كيفية استخدام القرنفل في القضاء على شيب الشعر المزعج، لذا سوف نستعرض لكم وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض.

مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

لم يقتصر ظهور الشعر الأبيض على كبار السن فقط، بل يظهر عند الكثير من الشباب سواء الفتيات أو الرجال في سن الثلاثينيات، ويزعج الشعر الأبيض الجميع، ويبحثون عن طرق طبيعية للتخلص منه، وتجنب الاعتماد على الصبغات الكيميائية، لذلك يفضل الإعتماد على القرنفل فهو يحتوي على فيتامينات هامة تغذى بصيلات الشعر، ويمكنك تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقتين من زيت القرنفل كبيرتين.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

زيت الخردل ملعقتين كبيرتين.

زيت زيتون ملعقتين كبيرتين.

نصف كوب من الكريم المرطب.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

نقص بعض الفيتامين في الجسم تسبب تقليل إفراز مادة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر، لذلك ضعف الجسم يؤثر على الشيب المبكر، وكذلك نتيجة التقدم في العمر، ويمكنك استخدام القرنفل في إعادة لمعان الشعر، وعودة لونه الطبيعي، ويمكنك تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نضع زيت الزيتون والقرنفل والسمسم والخردل والكريم المرطب في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نوزع الخليط على الشعر من بداية بصيلات الشعر حتى نهاية الأطراف.

ندلك الشعر أثناء توزيع الخليط عليه.

نترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء.

فوائد القرنفل للقضاء على الشيب