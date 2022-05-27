بالكاكولا افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير اقوي كيراتين للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر بالكاكولا، يمكن لكل فتاة فرد الشعر المجعد أو الخشن بعدة طرق، فهناك طرق تعتمد على أدوات الفرد مثل المكواة والسيشوار، كما يعتمد البعض على عمل الكيراتين أو البروتين الصناعي، وهذه الأدوات تسبب ضرر بالغ على الشعر، وتزيد من مشاكله وليست تقوم بحل المشاكل، حيث يفضل البعد عن تلك الأدوات والإعتماد على الوصفات الطبيعية، وكذلك الأدوات الأقل ضرراً على الشعر، ويمكن استخدام الكاكولا لفرد الشعر، حيث توجد بها العديد من العناصر المغذية للشعر وتعالج تقصف الشعر وضعفه، وتزيد من نعومته ولمعانه، لذلك يمكنك التعرف على وصفة الكاكولا لفرد الشعر من خلال إتباع هذا المقال.

فرد الشعر بالكاكولا

هناك البعض يظن أن الكاكولا بها ضرر بالغ على الشعر، ولكن أثبتت التجارب المضمونة عكس هذا الكلام، حيث تمكنت الكاكولا من فرد الشعر الخشن وتنعيمه وتغذية بصيلات الشعر، لاحتواء الكاكولا على الفوسفوريك، لذا فهي وصفة ممتازة ومضمونة ومجربة، ويمكنك تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

1 زجاجة كاكولا.

ماء ورد كوب.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

كريم شعر.

غطاء بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بالكاكولا

لا تتوقف الكاكولا عند تناولها كمشروب بارد منعش في الصيف أو يقدم في المناسبات، بل تقدم فوائد عديدة للشعر، حيث تعالج مشاكل الشعر المتمثلة في الخشونة والتجاعيد والتساقط والتقصف، فهي تحتوي على مركبات تساعد على فرد الشعر مثل الكيراتين، ويمكنك تحضير وصفة الكاكولا واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

نضع الكاكولا وماء الورد وعصير الليمون والكريم في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نمشط الشعر ونفرده ونقوم بتقسيمه ونوزع الخليط على الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، مع وضع غطاء بلاستيكي على الرأس.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكنك استخدام الوصفة مرة في الأسبوع.

فوائد الكاكولا لفرد الشعر

عدة فوائد يقدمها مشروب الكاكولا للشعر، حيث يحتوي على الفوسفوريك المغذي لبصيلات الشعر، ويقدم للشعر الفوائد الصحية التالية.