بأسرار المطاعم.. طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة وأسرار نجاحها من أول مرة بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة، انتشر في الأواني الأخيرة عدة أطعمة جديدة الظهور ولذيذة في الطعم وأصبح الكثير يفضل تناولها، حيث ظهرت في معظم المطاعم حلقات البصل المقرمشة والتى تقدم بجانب الاكلات، وتعتبر مفيدة للجسم كونها مصنوعة من البصل، حيث يتم تقطيع البصل إلى حلقات وتغطيته بطبقة مقرمشة ويتم قليه في الزيت، ونظراً لرغبة الكبار والصغار في تناولها والإقبال على شرائها من المطاعم، بدأت الأمهات البحث عن طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة لتحضيرها في المنزل وتقديمها لأولادها، لذا سوف نوضح لكم طرق تحضير حلقات البصل بكل سهولة وبكل تكاتها زي المحلات.

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

تعتبر المقليات والمقبلات الأكثر طلباً بين أفراد الأسرة، حيث يفضل الكثير تناول البانيه والبطاطس والسمك المقلي، لذلك تبدع الأمهات عند تحضير الوجبات المقلية، وتعتبر حلقات البصل المقرمشة من المقبلات التى بدأ الكثير يتسائل عنها في المطاعم، فهي لذيذة في الطعم وشهية في المذاق وخفيفة ومفيدة للجسم، ويمكن لجميع الأمهات تحضيرها في المنزل من خلال توافر المكونات التالية.

المكونات

1 حبة بصل كبيرة الحجم.

دقيق أبيض نصف كوب.

بيضة.

ملعقة من النشا كبيرة.

بقسماط نصف كوب.

ملح وفلفل أسود وبابريكا.

حليب ربع كوب.

طريقة تحضير حلقات البصل المقلية المقرمشة

البصل من الخضروات التى يتم إضافتها إلى جميع أنواع الأكلات عند الطهي، فهو مغذي ومفيد ويحتوي على فيتامين سي المسئول عن تقوية المناعة، من خلال إتباع ما يلي.