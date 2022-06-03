أسهل طريقة طاجن بامية باللحم الضاني بطعم مميز

أسهل طريقة طاجن بامية تعتبر من الأكلات الشرقية المشهورة والمتعارف عليها في المطابخ العربية والغربية أيضا حيث يعتبر طاجن البامية من اهم الأكلات المفضلة لدى المصريين، حيث تتميز المراة المصرية بطهيها بأكثر من طريقة مختلفة سواء كانت محمرة أو مشوية أو مطبوخة باللحم والصلصة، حيث تقدم بجانب الأرز بالشعرية ويمكن إضافة عصير الليمون عند طهيها أو أثناء تناول الأكل حسب رغبتك، حيث اعتادت ربات البيوت على تواجدها على المائدة لأنها من الأكلات الشرقية الأصيلة التي تتميز بمذاقها الشهي، حيث تتميز بسهولة إعدادها لأنها لا تأخذ وقت ولا مجهود كما يمكن التعرف على وصفة طاجن العكاوى وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن أسهل طريقة طاجن بامية.

أسهل طريقة طاجن بامية

المكونات

1 كيلو لحم ضان.

1 كيلو بامية.

2 فص ثوم مفرومين.

1 حبة بصلة.

2 كوب عصير طماطم.

1/2 ملعقة كزبرة خشنة.

1 قرن فلفل أخضر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 حبة ليمون حسب الرغبة.

طريقة تحضير طاجن البامية

القيام بتقميع البامية وإزالة الرأس والجزء الأسفل منه وغسلها جيدا. يتم وضع السمن في حلة ورفعها على النار حتى يسخن وإضافة البصل ونصف كمية الثوم المفروم ثم تشويحه حتى يصبح باللون الذهبي. القيام بإضافة الفلفل الأخضر إلى البصل والثوم ثم إضافة لحم الضأن والفلفل الأسود وتحريك المكونات جميعها حتى تمتزج. يتم الانتظار حتى تنزل المياه من اللحم وتدخل في مرحلة التشويح. القيام بوضع عصير الطماطم على الخليط واضافة الملح ويتم الانتظار قبل أن تدخل الصلصة في مرحلة التسبيك. ليتم وضع البامية الطازجة ثم ضعي قليل من الكمون. ثم احضري باقي الكمية من الثوم المفروم وضعيها على البامية ثم ضعي معها الكزبرة.

كيفية تسوية طاجن البامية