نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلح الشام بدون بيض بأسهل وأسرع طريقة لذيذ ومقرمش أحلى من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلح الشام بدون بيض ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، ويرجع أصل بلح الشام إلى بلاد الشام، ولذلك سمي باسمه، ومنه انتقل إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وأصبح تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنه يشبه البلح، لذلك أطلق عليه هذا الاسم، وهو من الحلويات المفضلة في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو من مائدة، مما يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات باستمرار وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز والمقرمش، وبشكله الخرافة أيضا، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من الخارج، ولضمان جودته ونظافته، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكرونات بلح الشام بدون بيض

يتكون بلح الشام بدون بيض من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من النشا.

2 كوب ونصف من الدقيق.

زيت نباتي للقلي.

شربات بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الماء والزيت النباتي والسكر ، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر.

ثم نترك الماء حتى يغلي.

ثم ننخل على الماء الدقيق والنشا والفانيليا ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار ونترك العجينة تبرد قليلا حتى يسهل لمسها.

ثم نضع العجينة على طاولة ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نحضر كيس حلواني ونقطع طرفه، ثم نضع عند طرفه قمع على شكل نجمة.

بعد ذلك نملأ الكيس بالعجين.

ثم نحضر صينية ونشكل فيها أصابع البلح، وذلك بالضغط على الكيس وقص العجين بالمقص.