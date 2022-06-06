هتخسي 15 كيلو في اسبوعين.. القهوة والليمون مدمر دهون الكرش والبطن في ايام فقط نتيجة رهيبه

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عمر شويل - جدة نقدم اليوم طريقة عمل وتحضير وصفة القهوة والليمون للتخسيس، فالأشخاص التي تعاني من الوزن الزائد أو مرض السمنة المفرطة قد لا تنتظم على النظام الغذائي الذي سيساهم في خفض الوزن وكذلك التمارين الرياضية ولذلك فإن المشروبات الطبيعية قد تكون أسهل طريق قد يلجأ إليه الشخص الذي يعاني من زيادة في الوزن، وكانت القهوة والليمون واحدة من أكثر المشروبات الشهيرة في هذا الشأن وفعاليته كبيرة جدًا والنتائج تظهر بعد أسبوع تقريبًا. طريقة تحضير وصفة القهوة والليمون للتخسيس المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:- نصف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

كوب كبير من الماء المغلي.

نصف ليمونة معصورة.

عسل نحل أبيض للتحلية. طريقة تحضير المشروب:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها في قدر معدني وضعيه على النار حتى تغلي المكونات جيدًا.

يمكنك جعل الماء يغلي أولًا ثم قومي بإضافة القهوة وعصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا وأضيفي العسل الأبيض للتحلية بدلًا من السكر.

اتركي المشروب يبرد ومن الأفضل تناوله مرة واحدة يوميًا قبل النوم بمدة نصف ساعة تقريبًا والتزمي به في هذا الوقت من كل يوم. أهم فوائد مشروب القهوة والليمون للصحة يعمل المشروب على معالجة أمراض السرطان والكبد وتحد من إصابة الإنسان بفيروس سي (التهاب الكبد الوبائي).

كما أنه يعمل على ضبط والحد من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويحمي القلب من مشاكل مختلفة مثل تصلب الشرايين ويزيد من توسيعها.

يقوي الأوعية الدموية ومفيد بالنسبة للأشخاص التي تعاني من مشكلة الصداع النصفي ويزيد من نسبة التركيز ونشاط الدماغ البشري والمخ.

يساهم مشروب القهوة والليمون على منع تكوين الحصوات في الكلى حيث أنه يعزز إفراز الجسم لكرات الدم الحمراء.

يحفز الجسم على إدرار البول ويحد من إصابته بالإمساك.

ويحتوي على مادة الكافيين التي تسرع تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل الشعور بالألم مثل الصداع و المغص.

تحسن القهوة مع الليمون حركة الأمعاء وبذلك تحمي الجسم من الإصابة بمشاكل المعدة والتهاباتها والتقرحات.

كما أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي و الأشخاص التي تعاني من وجود مشاكل في الهضم.

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