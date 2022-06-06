نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك زجاجة فارغة.. لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقمة القاضي المميز فيها أن حجمها صغير ويمكن تناولها مرة واحدة، كما أنها خفيفة في الوزن والطعم، وتتميز أيضا أن تكون مقرمشة من الخارج ولكن من الداخل تكون طرية، ولكن للأسف الشديد معظم النساء لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل، وبالتالي تقوم بشرائها من الخارج تلبية لرغبة أطفالها، ولكن مع غلاء الأسعار قررت النساء تحضير لقمة القاضي في البيت لكي توفر المال والوقت في الذهاب لمحلات بيع الحلويات، ولكن بعد تجربة الطريقة التي نطلعكم عليها الآن لن تقومي بشراء لقمة القاضي من الخارج مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات لقمة القاضي المقرمشة فى البيت مثل المحلات

الأطفال يحبون تناول الحلويات بشكل يومي، ولكن يجب أن تكون بكمية مناسبة حتى لا تضر الصحة، ولا يوجد أفضل من لقمة القاضي لكي تقوم ست البيت بتحضيرها في البيت، ونحن دائما نعمل على راحة ست البيت، ولكي ندخل السرور على قلب الأطفال، مع العلم إذا قامت ربة المنزل بمشاركة الأطفال في تحضيرها فهذا الأمر يشعرهم بالسعادة والسرور، والآن سوف نقدم لكم مكونات لقمة القاضي في البيت:

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزيت.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير لقمة القاضي في البيت

نحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير لقمة القاضي في البيت: