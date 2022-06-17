حلوي كرات السمسم اللذيذة جربوها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد حلوي كرات السمسم ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهي للذيذة وشهية جداً وتعتبر مغذية ومفيدة لاحتوائها علي السمسم الغني بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم مثل المعادن والألياف والفيتامينات، تتكون من مقادير بسيطة جداً غير مكلفة، ولها مذاق طيب وقوام هش يذوب بالفم، يعشقها الكثير من الكبار والصغار، يمكن أن تقدم للضيوف كنوع من المقبلات السريعة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل حلوى كرات السمسم اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل حلوى كرات السمسم

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق.

رشة ملح.

بيضة.

2 معلقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبار من السمنة.

معلقة كبيرة من الخميرة.

للحشو:-

مكعبات شكولاتة.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى كرات السمسم الشهية وهي كالاتي:-

قومي بخلط الدقيق، والملح والخميرة، مع بعض جيداً في وعاء. ثم ضيفي عليهم، السكر والبيض والسمن، واستمرى في العجن. اعجني جيداً حتي تحصلي علي قوام عجين مناسب، بعد ذلك اتركي العجين في مكان دافئ، يتخمر لمدة ساعة، حتي يتضاعف الحجم. ثم شكلي العجين بعد أن يتخمر، علي شكل كرات، ثم اصنعي حفرة في العجين، واحشيها بمكعب شكولاتة، ثم أغلقيها مرة أخرى. بعد كدة في صينية، مدهونة بقليل من الزبدة، رصي الكرات، وادهني الوجه بالبيض المخفوق، ثم رشي الوجه بالسمسم. ادخلي الصينية فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج وتتحمر، ثم اخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة.

فوائد السمسم الصحية للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائد السمسم وهي كالاتي:-