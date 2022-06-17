نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة وتحويل الكبدة المجمدة لكبدة بلدي طازة بلون فاتح وطعم رائع في المقال التالي
ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة ، تقع جميع السيدات في حيرة كبيرة فيما يتعلق بطريقة غسيل الكبدة سواء المجمدة أو البلدي، حيث أن الكبدة من بين الأطباق الشعبية اللذيذة التي يتم تناولها من قبل فئة كبيرة من الأشخاص بكل مكان بالعالم، وتشتهر بدرجة كبيرة في الدول العربية ولها العديد من طرق الطهي، وللكبدة أسلوب خاص في الغسيل والتنظيف لدى الكثير منا خلافات كبيرة حول طرق تنظيف الكبدة سواء بالماء أم لا، وأيضًا يوجد خلاف كبير حول طريقة تنظيف الكبدة وغسيلها، ونحن اليوم سوف نتعرف على الطرق التي تساعد في تنظيف الكبدة والتخلص من رائحة الزفارة نهائيًا.
ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة
سوف نتعرف سويَا على طرق تنظيف الكبدة والتخلص من زفارة الكبدة الطازجة وأيضَا الكبدة المجمدة وتتم كالآتي:ـ
- يتم شطف الكبدة تحت الماء بطريقة سريعة حتى أن تضمن نظافتها وجودتها.
- يتم وضع قطع الكبدة بداخل مصفاة نظيفة ويضاف لها الملح والكمون والقليل من عصير الليمون وتقلب المكونات معًا بشكل جيد حتى أن تتفكك أنسجة الكبدة.
- لأن الكبدة تكون عبارة عن دماء والليمون له تأثير كبير على قوام الكبدة فلا نتركها به لأكثر من خمس دقائق.
- وأيضًا الخل لا يجب أن نضع به شرائح الكبدة لذلك السبب، ولكن هذان المكونين قادرين على التخلص من رائحة الزفارة من الكبدة نهائيًا.
طرق ذكية للتخلص من زفارة الكبدة
- من الممكن تنظيف الكبدة من خلال استخدام الثوم للتنظيف نقوم بنقع شرائح الكبدة في الماء البارد وبه القليل من الملح والحليب.
- يتم وضع شرائح الكبدة لوقت قصير بالماء المغلي ويتم تصفيه بداخل مصفاة حتى أن تتخلص من رائحة الزفارة.
- من الممكن أيضًا وضع خل مركز على شرائح الكبدة ومن ثم تشطف بالماء بطريقة سريعة ومن ثم يتم وضعها بداخل مصفاة وتتبل بالثوم وشرائح الثوم والفلفل.
- والفلفل الحامي مع البهارات المتنوعة وترك بها لمدة ساعة حتى أن تتشرب التوابل.
- ويتم وضع القليل من الزبد على النار وتشوح بها شرائح الكبدة وتقلب على كافة الاتجاهات حتى أن تأخذ لون جيد وتترك حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.
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