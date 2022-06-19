كنز النشا والخل معجزة ربانية هيخليكى بيضة قشطة فى دقيقتين وتلميع البشرة ومحاربة التجاعيد نهائيا لبشرة كالاطفال

كنز النشا والخل معجزة ربانية هيخليكى بيضة قشطة ، تعتبر مشاكل البشرة من أهم المشكلات المزعجة للغاية وبالأخص أصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة، التي توجه مشكلة ظهور حبوب الوجه والرؤوس السوداء، وأيضًا كل من يعاني من البشرة الداكنة وتصبغات الجلد وعدم توحد لون البشرة، وظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة للبشرة التي تجعلك أكبر سنًا عما تبدو، وكل هذه المشاكل له تأثير سلبي على نضارة وحيوية البشرة، ومن المؤكد أن أصحاب هذه المشاكل دائمين البحث عن الطرق التي تمكنهم من التخلص من مشكلات البشرة سواء بالمنتجات الكيميائية المنتشرة في الأسواق، أو من خلال الطرق الطبيعية، ونحن اليوم جئنا لكي بماسك النشا والخل الفعال للغاية في تلميع وتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب.

كنز النشا والخل معجزة ربانية هيخليكى بيضة قشطة

يقوم قناع النشا والخل بدوره المتميز في تقليل ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء، مع الحرص على استخدامه وسوف تزاول تمامًا، وهذا بسبب دوره الكبير في تطهير البشرة والتخلص من البكتيريا والجراثيم ويقوم بتفتيح البشرة، ومن الممكن تحضير القناع كالآتي:ـ

المكونات:

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الخل الأبيض.

طريقة التحضير:ـ

يتم إحضار إناء صغير ويوضع به النشا والخل.

يمزج النشا مع الخل سويًا بطريقة جيدة حتى تمام التجانس وتحصل على قوام كريمي متماسك.

يتم توزيع الماسك على الوجه والتركيز على منطقة الحبوب والرؤوس السوداء.

يترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة وحتى أن يجف تمامًا.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر والصابون، ويتم تكرار الماسك ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج المرضية.

قناع النشا وبياض البيض