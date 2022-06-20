نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير بدون استشوار أو مكواة في المقال التالي

فرد الشعر بالنشا، نقدم لكي عزيزتي في هذه المقالة الطرق المختلقة التي تساعدك على فرد شعرك وتنعميه وترطيبه، من خلال عمل ماسكات طبيعية بمكونات آمنة وصحية على بصيلة الشعر، وبما يساعد على تغذيته ومنحه مظهراً صحياً، ويأتي النشا على رأس تلك المكونات الطبيعية، إذ تحتوي النشا على مواد وفيتامينات تساهم في تعزيز نمو الشعر، وحمايته من التقصف والجفاف. فرد الشعر بالنشا المكونات 3-4 ملاعق من نشا الذرة (حسب طول وكثافة شعرك).

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

3-4 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة فرد الشعر بالنشا قومي بتسخين زيت جوز الهند، وزيت الزيتون كل على حدة، إما باستخدام الميكروويف أو بوضعهما في أواني في حمامات مائية على النار.

اخلطي نوعين الزيت بعد تسخينهما معاً في وعاء، ثم اخلطيهما مع مقدار النشا، حتى يتحولوا إلى قوام كريمي.

افردي الماسك على شعرك بدءاً من جذوره حتى أطرافه، ثم غطي شعرك جيداً باستخدام البونيه (حتى تتشرب بصيلات الشعر كل مكونات الماسك، مما يعزز من فائدته).

اتركي الماسك على شعرك لبضع ساعات حتى درجة تجعد شعرك، وبعدها اغسليه بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

ضعي البلسم على شعرك من أجل العمل على ترطيبه.

وستلاحظين بنفسك الفرق في نعومة شعرك وفرده، ولكن احرصي على المواظبة على عمل هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين.الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير بدون استشوار أو مكواة وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن 3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة طماطم واحدة. طريقة التحضير أزيلي القشر عن ثمرة الطماطم، ثم اهرسيها جيداً في وعاء متوسط الحجم.

أضيفي النشا إلى معجون الطماطم، ثم زيت الزيتون، وقلبي جميع المكونات بشكل جيد، حتى تحصلي على قوام متجانس.

قسمي شعرك إلى عدة أجزاء متساوية، ثم ابدئي بفرد الماسك على شعرك، وغطيه بكيس من النايلون.

اتركي الماسك حوالي ساعة إلا ربع، ثم اغسليه بالماء وقليل من الشامبو من أجل التخلص من بقايا الماسك.

ثم عليك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة وتحصلي علي شعر ناعم وحرير. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير بدون استشوار أو مكواة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير بدون استشوار أو مكواة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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