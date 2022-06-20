لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها، شعر الرموش والحواجب الضعيف أمر يعاني منه كثير من الفتيات، حيث يتساقط شعر الرموش والحواجب نتيجة ضعف الجسم أو نقص بعض الفيتامينات، وعند ضعف شعر الرموش والحواجب يصبح منظرهم غير لائق، وتنزعج الفتيات من منظرهم الخارجي، حيث يصبح شكل الوجه شاحب وغير جذاب، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طرق تكثيف وتطويل شعر الرموش والحواجب، حيث أن الرموش الطويلة تزيد من جمال الوجه والحواجب الكثيفة تغني الفتيات عن استخدام أقلام تحديد الحواجب، لذلك سوف نوضح لكم طرق تطويل شعر الرموش وتكثيف الحواجب بمكونات طبيعية وسريعة المفعول.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة الصاروخ

تضطر كثير من الفتيات الذين يعانن من ضعف شعر الرموش والحواجب من استخدام أقلام التحديد لتثقيل شعر الحواجب، كما يستخدمن الماسكرا لتطويل شعر الرموش، ولكن مستحضرات التجميل تسبب زيادة ضرر شعر الرموش والحواجب، لذلك يفضل استخدام المكونات الطبيعية المفيدة التى تساعد على تغذية بصيلات شعر الرموش والحواجب، لذا لابد من توفير المكونات التالية.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت الخروع.

زيت اللوز ملعقة صغيرة.

زيت السمسم ملعقة واحدة.

ماسكرا نظيفة ومعقمة.

طريقة تحضير وصفة تطويل الرموش وتكثيفها

يمكن تكثيف شعر الرأس والرموش والحواجب وعلاج التساقط من خلال استخدام خلطة الزيوت الطبيعية، حيث تساعد الزيوت على تغذية بصيلات الشعر وزيادة نموه وكثافته، ويمكن خلال فترة بسيطة علاج تساقط شعر الرموش والحواجب والاستغناء عن الماسكرا وأقلام التحديد، ويمكن استخدام وصفة الزيوت الطبيعية من خلال إتباع الآتي.