بدون ما يمتص زيوت كتير أقلي البطاطس المقرمشة الصحية بطعم لذيذ مثل المطاعم

نلاحظ إصابة البعض من الناس بالأزمات القلبية أو الجلطات التي تؤدي إلى الوفاة ويرجع السبب في تلك الأزمات هي تناول المأكولات الغير صحية والتي بدورها تؤدي إلى إنسداد الشرايين والأوردة الخاصة بمرور وسريان الدم في القلب ومن هذه المأكولات التي تعمل على إنسداد الشرايين هي الزيوت والدهون خاصة المقليات لأن من المعروف أن هذه المقليات غنية بالزيوت ومن هذه المقليات هي البطاطس والباذنجان والفلفل المقلي الذي يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت التي تهلك بصحة الإنسان وتعتبر المأكولات التي تحتوي على كمية قليلة من الزيت هي الصحية التي تبدو بطعم ألذ وأخف وأشهى لذلك علينا بعملها والحفاظ والمداومة على تناولها للوصول إلى صحة جيدة، ونلاحظ إقبال الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار على تناول البطاطس المقلية.

مكونات عمل وصفة قلي البطاطس بدون زيت

ثلاث حبات من البطاطس.

كمية قليلة جدا من الزيت.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كمية من مناديل المطبخ الخالية من الروائح.

طريقة عمل وصفة قلي البطاطس بدون زيت