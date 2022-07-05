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كريم الكولاجين.. يشد البشرة ويزيل التجاعيد والبقع في 5 دقائق من الوصفات الطبيعية التي ترّشحها الأطباء بشكل كبير هي كريم لبان الذكر للبشرة، فاللبان الذكر هو أقدم النباتات التي يستخدمها أجدادنا وآبائنا في الكثير من الأمور وليس فقط فيما يتعلق بالبشرة، فاللبان الذكر من المكونات التي لها فائدة عظيمة لكل أجزاء الجسم والمعدة وله فوائد متعددة بالنسبة للتخلص من الوزن الزائد ومشاكل المعدة وحرقان الصدر وغيرها، ولكن موضوعنا اليوم عن فوائد اللبان الذكر للبشرة وأبرز الوصفات التي يمكننا تحضيرها من خلاله. طريقة تحضير كريم لبان الذكر للبشرة مكونات عمل الوصفة:- نصف كوب كبير من زبدة الكاكاو.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

عدة قطرات من زيت اللبان العطري.

زيت لافندر عطري لزيادة رائحة الكريم. خطوات تحضير الكريم:- أضيفي زبدة الكاكاو مع زيت جوز الهند في طبق عميق وضعيه داخل الميكروويف لعدة ثواني حتى يذوب تمامًا.

بعدها قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها و قلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع الطبق في الثلاجة لعدة دقائق حتى يصبح الكريم متماسك بشكل أكبر.

اخفقي الخليط مرة أخرى بواسطة المضرب اليدوي أو داخل الخلاط الكهربائي بحيث يصبح قوامه كريمي وناعم وغير متجمّد.

اغسلي بشرتك قبل وضع الكريم عليها بماء دافئ ثم قومي بفرد على بشرتك و دلكيه جيدًا على وركزي جيدًا على مناطق الندوب والالتهابات.

هذا الكريم يمكنك استخدامه مرتين أو مرة واحدة يوميًا ولا يتم غسل البشرة بعده فالبشرة تعمل على امتصاصه وعدم ترك أثر له.

بعد استخدام الكريم يجب وضعه داخل الثلاجة أو في مكان بارد حتى لا يفسد ويصبح سائل ولا يمكنك استخدامه مرة أخرى. أبرز فوائد اللبان الذكر للبشرة يعمل اللبان الذكر على حل مشكلة اسمرار البشرة بسبب استمرار تعرّضها إلى الشمس الحارقة.

يقضي اللبان الذكر على الجلد الزائد والميت من على البشرة ويقشرها تمامًا منه مما يجعلها أكثر نعومة.

يزيد من نضارة البشرة ويعمل على تفتيحها لأنه يقضي على كل آثار الندوب و الالتهابات التي تؤثر في لونها. عمر شويل - جدة كريم الكولاجين.. يشد البشرة ويزيل التجاعيد والبقع في 5 دقائق سيغنيكى عن جميع الماسكات - ثقفني

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