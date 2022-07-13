نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف الكوارع من الشعر والزفارة نهائيا ولا اجدع جزار في اسرع وقت وجعلها ناصعة البياض في ثواني في المقال التالي
حلويات اللحوم يتم طهيها عند معظم الأشخاص وخاصة في عيد الاضحى المبارك، حيث يفضل الكثير تناول أطباق حلويات اللحوم المختلفة في الأعياد مثل الممبار والكبدة والكرشة والكوارع، ولكن مهمة تنظيف تلك اللحوم قبل طهيها تقف عائق أمام معظم الأمهات، حيث لا يقدرن على تنظيفها بشكل مناسب، لذلك تبحث الأمهات عن طرق تنظيفها بشكل سريع حتى تتمكن من طهيها دون أن يكون لها رائحة أو تكون متسخة، وحتى يتمكن أفراد أسرتها من تناولها، وخاصة الكوارع لأنها تحتاج إلى تنظيف بشكل قوي من الجلد الملتصق بها، لذا سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكوارع بسرعة.
طريقة تنظيف الكوارع من الشعر والزفارة نهائيا
الكوارع من حلويات اللحوم المغذية التي تحتوي على فيتامينات ودهون صحية تعالج خشونة القدمين وتقوي العظام، ويعشق الكثير تناولها، وهناك الكثير من الآباء يطلبون تحضيرها بشكل كبير، ولكن تنظيف الكوارع صعب ولا يمكن لجميع الأمهات تنظيفها بسهولة، ولكن هناك بعض التكات التي يمكنك من خلالها التخلص من الطبقات الغير نظيفة المتراكمة على الكوارع، وتتمثل مكونات تنظيف الكوارع في الآتي.
المكونات
- ماء ساخن.
- كوارع.
- كوب من الخل.
- ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة من الملح.
- شفرات حلاقة.
- نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة تنظيف الكوارع من الشعر نهائيا
يتمكن عصير الليمون و الخل وبيكربونات الصوديوم من التخلص من الروائح الغير مرغوب فيها من الكوارع، وتتمثل طريقة تنظيف الكوارع من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم غسل الكوارع بالماء الدافئ وكمية من الملح.
- بعدها يتم استخدام الشفرات في التخلص من شعر الأرجل.
- عند ملاحظة شعيرات صغيرة على أرجل العجول يتم تمرير الأرجل على نيران هادئة.
- نحضر إناء ونضع فيه ماء ساخن وخل وبيكربونات الصوديوم وعصير الليمون وماء على النار حتى الغليان.
- نضع الكوارع في الإناء على النار لمدة ربع ساعة وكل خمس دقائق يتم إخراجها و تنظيفها بفرشاة حتى نتخلص من جميع الطبقات المتسخة الملتصقة بها.
- لتجنب انبعاث روائح من الكوارع يتم وضعها في ماء نظيف وخل لمدة عشر دقائق.
- يمكن تقطيع الكوارع بعد انتهاء التنظيف وتصبح جاهزة للطهي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف الكوارع من الشعر والزفارة نهائيا ولا اجدع جزار في اسرع وقت وجعلها ناصعة البياض في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.