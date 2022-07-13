بسرعة الصاروخ.. تنظيف الكوارع من الشعر والزفارة نهائيا ولا اجدع جزار في اسرع وقت وجعلها ناصعة البياض في ثواني

حلويات اللحوم يتم طهيها عند معظم الأشخاص وخاصة في عيد الاضحى المبارك، حيث يفضل الكثير تناول أطباق حلويات اللحوم المختلفة في الأعياد مثل الممبار والكبدة والكرشة والكوارع، ولكن مهمة تنظيف تلك اللحوم قبل طهيها تقف عائق أمام معظم الأمهات، حيث لا يقدرن على تنظيفها بشكل مناسب، لذلك تبحث الأمهات عن طرق تنظيفها بشكل سريع حتى تتمكن من طهيها دون أن يكون لها رائحة أو تكون متسخة، وحتى يتمكن أفراد أسرتها من تناولها، وخاصة الكوارع لأنها تحتاج إلى تنظيف بشكل قوي من الجلد الملتصق بها، لذا سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكوارع بسرعة.

طريقة تنظيف الكوارع من الشعر والزفارة نهائيا

الكوارع من حلويات اللحوم المغذية التي تحتوي على فيتامينات ودهون صحية تعالج خشونة القدمين وتقوي العظام، ويعشق الكثير تناولها، وهناك الكثير من الآباء يطلبون تحضيرها بشكل كبير، ولكن تنظيف الكوارع صعب ولا يمكن لجميع الأمهات تنظيفها بسهولة، ولكن هناك بعض التكات التي يمكنك من خلالها التخلص من الطبقات الغير نظيفة المتراكمة على الكوارع، وتتمثل مكونات تنظيف الكوارع في الآتي.

المكونات

ماء ساخن.

كوارع.

كوب من الخل.

ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الملح.

شفرات حلاقة.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة تنظيف الكوارع من الشعر نهائيا

يتمكن عصير الليمون و الخل وبيكربونات الصوديوم من التخلص من الروائح الغير مرغوب فيها من الكوارع، وتتمثل طريقة تنظيف الكوارع من خلال إتباع الخطوات التالية.