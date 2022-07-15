كريم العود الملكي الخيالي: لتعطير الجسم وتفتيح الأماكن الغامقة وريحته تجنن٢٠٢٢

نقدم لكم كريم العود الملكي الخيالي ، حيث يعد هذا الكريم الرائع في تعطير الجسم ورائحته ثابتة وقوية، من أكثر الأشياء التي تبحث عنها المرأة هي أن تكون طوال اليوم محافظه علي رائحته الجميلة وخصوصا من الصيف ومع العرق رائحته الكريهة والإحساس دائما بالإحراج ولكن وبعد هذا الكريم نضمن لكم رائحه جميلة ومنعشة طوال اليوم ولا يقتصر الكريم علي الرائحة العطرة فقط بل يعمل هذا الكريم علي تفتيح الجسم والأماكن الغامقة به ويعطي أيضا الترطيب المناسب للجسم، وداعاً لشراء كريمات العود الباهظة الثمن الأن سوف تقومي بتحضير الكريم بيدك مع ضمان المكونات الموجودة بداخله التي لا تضر الصحة لأنها مكونات طبيعية ومتوافرة معروفة بالنسبة لكي من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل كريم العود الملكي الخيالي لتعطير الجسم بشكل مبهر للغاية وتحدي.٢٠٢٢

مكونات تحضير كريم العود الملكي الخيالي في تعطير الجسم بشكل مبهر للغاية ونتائج مبهرة

أليكم مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

١ملعقة من جيل الصبار.

١ملعقة من جلسرين

١ملعقة من زيت الأرجان.

١ملعقة من زيت لوز الحلو.

١ملعقة من بودرة الأطفال.

١ملعقة من أي كريم مرطب.

أي نوع برفان مفضل عندك.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار علبة كريم فارغة قديمة عندك نقوم بغسلها جيدا ثم تجفيفها جيدا. بعد ذلك نضع فيه ملعقة جلسرين وملعقة جيل الصبار ونقلب جيدا. ثم نضع عليهم ملعقة من زيت الأرجان وزيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى يتجانس مع بعض. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة الكريم المرطب ونقلب جيدا ثم نضع ملعقة بودرة الأطفال ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. وأخيرا نضع من البرفان كام رشه منه علي الكريم للحصول علي رائحة عطرة ونقلب جيدا. الأن أصبح لديكي أقوي مخمرية للتعطير الجسم والبشرة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نقوم بأخذ الشاور العادي بعد ذلك نقوم بتجفيف الجسم من الماء .

بعد ذلك والجسم به الندي نقوم بوضع الكريم العود وندلك الجسم جيدا حتي يمتص الكريم تماما.

سوف يعطي الكريم رائحة عطرة قوية جدا وثابتة.

فوائد كريم العود الملكي الخيالي لتعطير الجسم وتبييض الأماكن الغامقة

الأن سوف نتعرف على فوائد الكريم الرائع في تعطير الجسم وتبييض الأماكن الغامقة وهي كالتالي:-