نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل بأبسط المكونات وبأقل التكاليف في المقال التالي

تعد كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويقبل الكثير على شرائها من محلات الحلويات ويمكن تقديمها للضيوف في الحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد لذلك يفضل كثير من ربات المنزل تحضير كيكة البسبوسة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو بين الوجبات مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة وهي عبارة عن صفة من الصفات المتوارثة عن الأجداد. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من سميد البسبوسة

كوب إلا ربع من الزيت

كوب إلا ربع من الزبادي

كوب واحد من جوز الهند المبشور

كوب واحد من الدقيق

نصف كوب من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ملعقة واحدة من الخل

رشة من الملح

أربعة من البيض متوسط الحجم مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقة من عصير الليمون طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقوم بتقليبهم جيدا على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما ويغلي الخليط.

بعد أن يغلي الخليط نضيف له ملعقة عصير الليمون ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا وملعقة الخل ورشة الملح ونقوم بخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين، ثم نضيف إليهم السكر مع الاستمرار في الخفق.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق جيدا، ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الاستمرار في خفق جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق والسميد والبيكنج باودر وجوز الهند مع التقليب جيدا بملعقة خشب أو على أقل سرعة.

ثم نقوم بإضافة النصف الباقي من المكونات مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالسمنة والدقيق، ونضع بها الخليط.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°، ثم ندخلها الفرن ونتركها به لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر جيدا.

نخرج الصينية من ونسقيها بالشربات ونتركها حتى تبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل بأبسط المكونات وبأقل التكاليف - ثقفني

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