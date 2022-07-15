أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر في البيت بوصفات طبيعية

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أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر وهو أحد أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء والفتيات بشكل عام، وخاصة في ظل وجود أنواع عديدة من الكرياتين سواء الطبيعي أو الكيميائي، ولكن استخدام الكيراتين الكيميائي الذي يتم استخدامه في مراكز التجميل المختلفة، وأنه بالفعل سوف يساعد على فرد الشعر ولكن للأسف لوقت مؤقت، وبالتالي سوف ينتج عنه العديد من الأضرار التي تلحق بالشعر فضلًا عن تكلفته المادية العالية التي جعلت أغلب النساء والفتيات تبحث عن أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، وهو ما سوف نتعرف عليه معكم متابعينا الكرام في السطور الآتية.
مكونات اقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر
يعد الكيراتين الأقوى في فرد الشعر وتنعيمه هو كيراتين الخميرة، وهذا النوع من الكيراتين الطبيعي يمكن إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة محدودة، وجاءت تلك المكونات الخاصة بكيراتين الخميرة كما يلي:
- واحد ملعقة من الخميرة.
- كذلك واحد ملعقة من النشا.
- أيضًا ملعقة واحدة من السكر.
- سوف نحتاج إلى حوالي ربع كوب من الحليب.
طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر
تعتبر طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر أقوى كيراتين طبيعي، بالإضافة إلى سهولة إعداده واستخدامه التي جاءت كالآتي:
- في البداية نقوم بخلط ملعقة الخميرة مع ملعقة النشا، ثم نضيف إليهم ملعقة السكر مع ضرورة مزج وتقليب كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة إلى الخليط حوالي ربع كوب من الحليب، أيضًا لا بد من التقليب الجيد لجميع المكونات حتى يصير لدينا قوام كريمي وذات سُمك متوسط مثل قوام الكيراتين الكيميائي المستخدم في مراكز التجميل والبيوتي سنتر.
- نقوم بتقسيم الشعر وبعدها نفرد الكرياتين عليه، كذلك يفضل أيضًا أن يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة ويستحسن تمشيط الشعر قبل وضع الخليط فوقه.
- نقوم بترك الخليط لمدة ساعة واحدة فوق الشعر.
- يجب تغطية الشعر باستخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ ويتم وضعها على الشعر لمدة ساعة واحدة ايضًا، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر المجعد.
- لتحسن حالة الشعر بشكل سريع قومي باستخدام وصفة الكيراتين بشكل منتظم.
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